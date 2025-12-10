José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte: «Son denuncias anónimas falsas»

José Tomé ha acabado por dimitir este miércoles tras ser acusado de acoso sexual, pero no de todos sus cargos: se aparta de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la secretaría provincial del PSOE en Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos. «¿Acosar? Jamás», se defendió el el político en una rueda de prensa ofrecida esta tarde. Tras ella, Ferraz le reclamó que deje también el gobierno monfortino. El socialista habría ofrecido puestos de trabajo «a cambio de favores sexuales» y habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono, además de realizar «tocamientos no autorizados», según habrían relatado un grupo de seis mujeres y que desveló ayer el programa de televisión Código 10 de Cuatro.

En su comparecencia, iniciada a las 17.00 horas de hoy, Tomé tildó las acusaciones que recaen sobre él de «anónimas y falsas» y admitió que sí enviaba «chistes», aunque no de carácter sexual: «Si cuentas un chiste, puede ser de muchos tipos, pero (para considerarlos) como acoso sexual, seguro que no». Ha decidido entonces «suspender» su militancia «hasta que se resuelva un expediente» en el cual él mismo se personará para protegerse «con más libertad desde el punto de vista judicial»: «Defenderé mi inocencia y para ello adoptaré todas las acciones legales que están en mi mano».

Justificó la renuncia de sus cargos, por un lado, para «no perjudicar al PSOE»: «Partido al que amo profundamente y el más democrático». En el caso concreto de la Diputación, formalizará la dimisión de la presidencia esta semana, pero conservará su acta de diputado -aunque continuará como no adscrito debido a la suspensión de su militancia- con el objetivo de «facilitar que ese gobierno siga funcionando como hasta ahora y no ser un estorbo». Y, por otro, por «responsabilidad» y para «desarrollar mejor» su «defensa».

Gobernará en Monforte «como grupo no adscrito»

A renglón seguido, el socialista explicó que continuará al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos, donde logró en las pasadas elecciones municipales la mayoría absoluta, pero tanto él como sus concejales, «voluntariamente», remarcó, gobernarán «como grupo no adscrito hasta que se resuelva el expediente». Alegó al hilo que los vecinos «no tienen por qué soportar ninguna mentira, invento o denuncia falsa de nadie». Sin embargo, el PSOE nacional, tras conocer este extremo, le solicitó que se aparte igualmente de su puesto de regidor.

«Esto no me coge por sorpresa porque este tipo de situaciones, de bulos, las he vivido en muchas ocasiones; en la política, no vale todo, pero a veces, para alguien parece que sí, vamos a esperar, no soy conocedor de ninguna prueba. Todo se termina sabiendo», remató José Tomé ante los medios antes de responder a una pregunta que no tiene «miedo» a que esto acabe con su carrera.

José Tomé entra en la sede de la Diputación de Lugo, este miércoles, antes de su rueda de prensa. / Brais Lorenzo

Esta situación saltó por los aires este martes por la noche tras desvelarse el contenido de varios mensajes de hasta seis mujeres, todas compañeras de partido, en el programa Código 10, de Cuatro. Según se relató en esta exclusiva, el secretario xeral del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro; la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez; y Pilar García, secretaria de organización del PSOE de Lugo supuestamente conocían lo ocurrido.

Sin embargo, tanto las responsables socialistas como el propio Besteiro negaron tener constancia de los hechos tras ser contactados por el espacio televisivo. «Yo no recibí ningún tipo de denuncia y no tengo acceso al canal interno de denuncias del PSOE. No quiero entrar en especulaciones», esgrimió el secretario xeral del PSdeG. Con todo, las denunciantes sostienen que bien por teléfono o bien en persona se les comunicó el presunto acoso de Tomé.

Las denuncias contra este se habrían presentado en el canal propio del PSOE tras estallar el caso de Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado también de acoso sexual y conductas inapropiadas.

Se atrevía «en medio de una reunión a tocarte bajo la mesa»

Una de las damnificadas expuso, según se pudo leer en el programa de televisión, que Tomé «lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres en toda la provincia de Lugo». «Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna». «Se cree impune y es normal, porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo», relató la misma.

Siempre según Código 10, el presidente de la Diputación de Lugo habría «enviado mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades». También se atrevía «en medio de una reunión a tocarte de bajo la mesa»; «te manoseaba». Otra mujer desveló: «Te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo». «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria en el ayuntamiento de Monforte, y que no valía de nada estudiar si él no quería que yo aprobara», zanjó.