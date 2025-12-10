Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomé se niega a dimitir tras las acusaciones de acoso sexual: «Es un montaje»

«Es evidente que es un montaje y no sé a que obedece», aseguró hoy por la mañana José Tomé Roca

Foto de archivo de José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo

Foto de archivo de José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo / Iñaki Abella

Irene Bascoy

«Es evidente que es un montaje y no sé a qué obedece», acaba de declarar el presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte y líder del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé Roca, sobre las denuncias por acoso sexual contra él presentadas en el canal interno de denuncias del PSOE y desveladas ayer por la noche en el programa Código 10, de Cuatro.

Tomé ha mantenido su agenda y en Monforte presentó un servicio de autobuses rurales y desde su localidad declaró a los periodistas que «no tiene noticia de ninguna denuncia» contra él, «ni por vía interna ni judicial». Remarcó además que «lo publicado es falso y mentira», y que lo ha puesto todo en manos de su abogado.

«Son acusaciones sin pruebas y supongo que tendré oportunidad de defenderme», afirmó Tomé. Esta misma mañana, desde el PSdeG mostraban «su repugnancia» ante los supuestos casos de acoso y anunciaban que «hoy» habrá una «reacción contundente» de la dirección gallega.

Preguntado sobre si la dirección del PSdeG o la federal se habían puesto en contacto con él para abordar el escándalo, Tomé se limitó a comentar: «Voy a seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo, es lo único que voy a decir. Tengo que restituir mi honor».

