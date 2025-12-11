Del paraguas a la ropa de abrigo: el frío irrumpe con fuerza este fin de semana en Galicia

En lo que va de mes de diciembre, la constante llegada de frentes atlánticos cargados de lluvia han provocado que en Galicia apenas hayamos podido disfrutar de algún día de tiempo soleado. Una situación que durante el pasado puente de la Constitución y la Inmaculada motivó que muchos gallegos tuvieran que anular sus planes navideños, ya que la cantidad de agua que cayó sobre nuestra comunidad, a excepción de un breve espacio de tiempo el pasado domingo, hizo imposible plantearse nada.

En cambio, el pronóstico de MeteoGalicia para este fin de semana, ya anticipa que por fin podremos guardar el paraguas, aunque, por contra, tendremos que sacar la ropa de abrigo por una bajada considerable de las temperaturas, las cuales se desplomarán en buena parte de nuestro territorio.

Este viernes todavía estará pasado por agua

Este viernes la previsión es que un nuevo frente activo llegue a Galicia. Asociado a una borrasca estacionaria que se encuentra en el Atlántico, provocará lluvias de intensidad moderada, las cuales irán remitiendo en las provincias de A Coruña y Pontevedra con el paso de las horas del día, mientras que en Lugo y Ourense las precipitaciones serán más persistentes.

Las temperaturas mínimas no experimentarán grandes cambios, oscilando entre los 5 y 10 grados en las siete grandes ciudades gallegas. El viento del norte soplará moderado en el litoral y más flojo en las comarcas del interior.

Unha fronte activa traerá chuvias ao oeste pola tarde, xeneralizadas a partir da noite, manténdose o venres sobre o territorio. Tras a fronte, fin de semana de tempo seco🌤️



O mosaico mostra a evolución da precipitación e da nubosidade dende hoxe (primeira fila) ata o domingo 👇 pic.twitter.com/OQkqWocdAh — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 11, 2025

Sábado soleado, pero frío

Tal y como apuntan desde el servicio de meteorología gallego, durante este sábado Galicia recuperará la influencia de las altas presiones. El sol por fin brillará en nuestra comunidad, a excepción de algunas zonas del interior, en las que durante las primeras horas del día bancos de niebla persistentes lo impedirán.

En cuanto a las temperaturas, los valores mínimos sufrirán un moderado descenso, obligando a sacar la ropa de abrigo por mínimas que descenderán hasta los 5 grados en Santiago, Ourense o Pontevedra, llegando incluso a un único grado positivo en Lugo.

El descenso de las temperaturas obligarán a sacar la ropa de abrigo este fin de semana / Mariscal/EFE

El domingo se esperan heladas en el interior

La jornada dominical de este fin de semana también estará protagonizada por el frío intenso. Las altas presiones volverán a provocar la formación de bancos de niebla localmente persistentes en las comarcas del interior de Galicia, quedando los cielos despejados en el resto del territorio.

Los mercurios continuarán sin cambios, por lo que será una nueva jornada en la que habrá que abrigarse bien. Se esperan heladas en el interior por temperaturas muy cercanas a los 0 grados en Lugo o a los 3 en Ourense. En Pontevedra, Santiago, A Coruña o Ferrol, los termómetros bajarán hasta los 6 grados, mientras que en Vigo, destino escogido por muchos para disfrutar su famosa Navidad, tendrán unos más llevaderos 9 grados de mínima.