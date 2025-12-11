El impacto de la huelga sanitaria: casi 500 cirugías suspendidas y 27.000 asistencias aplazadas en dos días

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado de que las dos pimeras jornadas de la huelga de médicos contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y de la reclamación de uno propio para el sector, acumulan casi 500 cirugías anuladas en Galicia --250 el martes y 240 el miércoles--, así como 27.000 asistencias aplazadas. "Si seguimos este ritmo, vamos a situarnos al final de la huelga con cerca de 70.000 procedimientos que se han suspendido", explica sobre los efectos de las protestas que continuarán hasta el viernes.

El representante de la Xunta ha indicado que el seguimiento de la huelga vuelve a contar con un ligero incremento de seguimiento, pasando del 21,25% del miércoles al 21,7% de la mañana de este jueves. La incidencia es más alta en los hospitales (28%), una cifra que se eleva estos días por encima del 80% según los cálculos del sindicato médico O'Mega. El conselleiro señala, además, que el respaldo en atención primaria se sitúa cerca del 7%.

Así, reconoce que el impacto desde el punto de vista asistencial "aumenta", ya que las pruebas no realizadas subieron a 730 el miércoles, lo que sumado a las 625 del martes superan las 1.350 en dos días. Por otro lado, también se produjo un incremento de las consultas no realizadas con 14.200 procesos anulados, 1.000 más que el martes, notándose una mayor incidencia en pruebas diagnósticas y consultas de atención primaria.

Asimismo, Gómez Caamaño ha agradecido el trabajo de todo el personal que realiza servicios mínimos para "mantener las prioridades" en los centros hospitalarios, en relación con procesos oncológicos y cirugías reguladas por la ley de garantías.

"No se va a resolver en un mes"

Sobre la posibilidad de recuperar toda la asistencia aplazada, el conselleiro ha señalado que se trabaja en un plan, pero avanza que "no va a ser un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos". No tendrá una estimación hasta que se concluya con la huelga y se analice con una planificación a "corto" y "largo plazo".

El responsable de Sanidade hizo especial hincapié en las complicaciones para "corregir todo lo que se deje de hacer esta semana", aludiendo a que en periodo navideño hay "gente con días de libre disposición" y "con vacaciones pendientes". "Hay que ver cuántos recursos tenemos para solucionar este problema", explica.

Finalmente, ha apelado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "avanzar un poquito" en el encuentro con representantes sindicales para "la resolución de este problema" de la huelga por el estatuto marco en toda España. Igualmente, en Galicia se mantiene la convocatoria de O'Mega contra la Xunta en atención primaria.