Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

José Tomé renunciará como presidente de la Diputación de Lugo este viernes

El político socialista fue acusado por hasta seis mujeres de acoso sexual y ayer anunció la suspensión de su militancia en el PSOE, además de apartarse de la institución provincial

Conservará por el momento la alcaldía de Monforte de Lemos, aunque desde Ferraz le han instado a dejar también este cargo

José Tomé, en su comparecencia ante los medios este martes tras saltar el caso de presunto acoso sexual.

José Tomé, en su comparecencia ante los medios este martes tras saltar el caso de presunto acoso sexual. / Eliseo Agrelo Trigo (EFE)

R. V.

José Tomé Roca renunciará este viernes de manera efectiva a la presidencia de la Diputación de Lugo tras ser acusado por hasta seis mujeres de acoso sexual. El miércoles, en una rueda de prensa, anunció su dimisión al frente de la institución lucense y de la secretaría provincial del PSOE tras solicitar la suspensión cauterlar de su militancia. Con todo, decidió conservar la alcaldía de Monforte de Lemos como grupo no adscrito y su acta de diputado -también no adscrito- en contra de la voluntad de Ferraz.

Fuentes socialistas han avanzado a la agencia EFE este plazo y han indicado que, una vez formalizada la dimisión de su cargo, comienza el tiempo de descuento para la elección de una nueva persona para situarla al frente del organismo.

Del mismo modo, tras la suspensión de su militancia, se inicia a partir de ahora un proceso orgánico que con carácter inmediato pasa por la designación de una gestora. La propuesta de esta comisión parte del PSdeG pero la decisión recae en Ferraz, en la dirección federal. En todo caso, la intención, han añadido las fuentes consultadas, es «agilizar» el trámite para evitar que la organización quede orgánicamente paralizada.

Noticias relacionadas y más

«¿Acosar? Jamás», se defendió el político en su comparecencia de este miércoles. El socialista habría ofrecido puestos de trabajo «a cambio de favores sexuales» y habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono, además de realizar «tocamientos no autorizados», según relataron un grupo de seis mujeres a través del canal interno de la formación, denuncias que recibió el Órgano contra el Acoso del PSOE el pasado lunes.

TEMAS

  1. La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
  2. Rosalía cuenta en la televisión brasileña cómo se cortó el pelo en A Coruña: 'Cometí un error
  3. Elegidos los ocho mejores quesos gallegos de 2025: 'Son un enorme compromiso con la tierra
  4. Galicia también estará en el Mundial 2026: así es la canción con sello gallego que sonará en todos los partidos
  5. Una canción en gallego y con sello compostelano, nominada a mejor tema 'hardstyle' del año
  6. Mariano Rajoy, en Santiago: 'Nací aquí, estudié aquí y mi carrera política empezó aquí
  7. De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes
  8. Gallegos en una Venezuela al borde de la guerra: 'Ni Europa ni la oposición acabarán con el chavismo. Solo Trump

José Tomé renunciará como presidente de la Diputación de Lugo este viernes

José Tomé renunciará como presidente de la Diputación de Lugo este viernes

El pueblo de cuento de Couso Galán que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones en una web de lujo

El impacto de la huelga sanitaria: casi 500 cirugías suspendidas y 27.000 asistencias aplazadas en dos días

El impacto de la huelga sanitaria: casi 500 cirugías suspendidas y 27.000 asistencias aplazadas en dos días

Del paraguas a la ropa de abrigo: el frío irrumpe con fuerza este fin de semana en Galicia

Del paraguas a la ropa de abrigo: el frío irrumpe con fuerza este fin de semana en Galicia

Tomé cambia de rol en la Diputación: deja la presidencia pero conserva la llave

El PSOE fuerza la renuncia de Tomé en la Diputación de Lugo por acoso sexual

El PSOE fuerza la renuncia de Tomé en la Diputación de Lugo por acoso sexual

Tomé, el último barón provincial del PSdeG

Tomé, el último barón provincial del PSdeG

Suspendidas más de 250 cirugías, 625 pruebas y 6.900 consultas hospitalarias: Sanidade alerta de 13.200 procesos parados por la huelga

Suspendidas más de 250 cirugías, 625 pruebas y 6.900 consultas hospitalarias: Sanidade alerta de 13.200 procesos parados por la huelga
Tracking Pixel Contents