La falta de frío alarga la temporada de setas: "Todavía quedan muchas especies"

Aunque las setas se asocian al otoño y suelen desaparecer con la llegada de las primeras heladas, lo cierto es que el otoño lluvioso que está viviendo la Galicia atlántica está estirando la temporada micológica. A pocos días de estrenar el invierno, basta un paseo por el monte para descubrir que todavía asoman muchos hongos de todo tamaño y color. Y un buen puñado de ellos son excelentes comestibles.

La razón hay que buscarla en el tiempo predominante de suroeste, que suaviza las temperaturas y aporta humedad. Las clásicas borrascas del atlántico alimentan un clima perfecto para las setas, algo que según muchos expertos tampoco es nuevo. "Es algo que está ocurriendo estos últimos años", explica Suso Blanco, biólogo experto en setas. "Aparece una pequeña producción de setas a mediados y finales de septiembre, después hay un parón y ahora en esta época, con la lluvia, vuelven a salir".

En todo caso, es habitual que en diciembre todavía queden algunos hongos típicos del frío, como la lengua de vaca (Hydnum repandum), "que tradicionalmente se decía que era la que marcaba el final de la temporada" junto a la lengua de gato (Hydnum rufescens), de mucho menor calidad.

Hoy, con los efectos del cambio climático ya visibles, estos dichos tradicionales ya no son tan exactos.

Lengua de vaca, entre las hojas. / ECG

"Todavía quedan muchas especies"

El catálogo de setas que están saliendo estos días en Galicia y Santiago es amplio. "Todavía quedan muchas especies", apunta Blanco. Las más comunes y fáciles de identificar son esas lenguas de vaca, que asoman blancas o color crema entre el marrón de las hojas en las carballeiras. En este hábitat también se pueden encontrar las sabrosas cantarelas tubiformes (Craterellus tubaeformis), una seta un tanto anárquica porque "sale cuando quiere", bromea el experto.

"Más difícil es encontrar ya níscalos y boletus", que son quizás las dos especies más perseguidas por los aficionados. "Los níscalos en pinar todavía se podrían encontrar, pero para los boletus ya es tarde".

Otras setas comestibles con las que se puede encontrar el aficionado mientras se alargue este tiempo son el pie azul (Lepista nuda) y algunas tricolomas comestibles: como la capuchina (Tricholoma portentosum) o la ratona (Tricholoma terreum), aunque en este caso son setas "para aficionados que ya vayan un paso por delante" de un principiante, por su posible confusión con especies tóxicas. "En este tiempo, con las lluvias, también es posible que asomen Amanitas rubescens", otra joya de la gastronomía gallega.

Cantarela tubiforme. / ECG

"En esta época mejor ir a pinares"

Estas tricolomas son exclusivas de pinares. De hecho, en este ecosistema es también posible encontrar los últimos níscalos, lenguas de vaca y alguna cantarela, mientras que en los bosques de caducifolios las setas aflojan ya más. Pero hay una razón científica para ello.

"Los pinos tienen hoja todo el año, por lo que sus raíces están más activas", lo que influye en la producción de hongos. Es algo que no ocurre en los robles o los castaños, que tiran la hoja e hibernan. "Para buscar setas, yo recomiendo pinares en esta época, pero tampoco perdería la ocasión de pasear por fragas", dice Suso Blanco. Porque haya setas o no, siempre es un lujo disfrutar del invierno en las carballeiras gallegas.