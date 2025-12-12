El alcohol y el tabaco matan: 8.500 fallecimientos cada año en Galicia

Los malos hábitos matan. En Galicia las dolencias relacionadas con el consumo de alcohol y el tabaco se cobran la vida cada año de 8.500 personas. A pesar de que ahora ha bajado el tabaquismo, durante años ha pasado factura a la salud de muchos gallegos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2023, los fallecidos por patologías en las que tuvo alguna incidencia la nicotina suman 6.500, de los cuales en 1.600 casos esta sustancia fue causa directa de la enfermedad. En cuanto a las bebidas alcohólicas, su abuso estuvo vinculado a la muerte de 2.000 personas, una cifra que además se ha incrementado un 16% en el último lustro.

El Ministerio de Sanidad utiliza los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para monitorizar las muertes relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco. En el caso de los cigarrillos se incluyen patologías como el cáncer de labio, cavidad bucal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmón, esófago, patología isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares y dolencias crónicas de las vías respiratorias inferiores.

La mortalidad relacionada con el tabaco, aunque sigue siendo elevada, ha descendido en los últimos cinco años un 14%. La prohibición de fumar en centros de trabajo, espacios públicos, bares y restaurantes, junto a una mayor concienciación ciudadana, ha permitido reducir la cifra de defunciones. Galicia se sitúa además entre las comunidades con menos muertes relacionadas con el tabaco (la sexta por la cola).

Pero además el informe de Sanidad precisa que hay patologías como el cáncer de pulmón, bronquios y tráquea que son causadas de forma directa por el tabaco, puesto que la nicotina está detrás del 90% de estos tumores. En estos casos, la mortalidad que es atribuible al hábito de fumar se cifra en 1.609 defunciones, por encima de los 1.558 de hace cinco años.

Más mortalidad por alcohol

El alcohol, sin embargo, sí se ha vuelto bastante más letal. Si en 2018 había 1.700 defunciones relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas, ahora esta cifra se ha elevado a 2.031. Según la OMS, su consumo es un factor de riesgo para patologías como el cáncer de esófago, laringe, trastornos mentales, enfermedad alcohólica del hígado, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. Si se acota la mortalidad por causa directa la afectación baja a solo 128 personas.

Y, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco, Galicia es la segunda autonomía con mayor tasa de defunciones relacionadas con el alcohol. Así, registra 56 muertes por cada 100.000 habitantes, tras ajustar el indicador en función de la edad para que no influya el mayor envejecimiento poblacional de la comunidad. Solo Baleares la supera con 61 fallecimientos.

Aunque no hay desglose por sexos para Galicia, a nivel nacional Sanidad alerta, en el caso del tabaco, que mientras ha descendido la mortalidad masculina desde 2001, entre las mujeres las defunciones por patologías relacionadas con la nicotina se dispararon un 122%.