Galicia afianza el retorno: cerca de 8.500 gallegos regresaron en 2024

Cientos de miles de gallegos anegaban de miedo y de llantos, durante parte del siglo pasado y del anterior, los puertos que acogían embarcaciones para emigrar. Dejaban la tierra porque la situación política y socioeconómica que atravesaba el país no les ofrecía, ni permitía, una calidad de vida óptima. Se fueron y dejaron una Galicia vacía.

Muchos fallecieron sin poder regresar, pero muchos de sus hijos y de sus nietos, aunque con un sotaque diferente, hicieron justicia y se plantaron aquí. El año pasado fueron 8.435 los gallegos que volvieron a Galicia, 24 personas menos que en 2023 —cuando ascendieron a 8.459—,según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, el 85% tiene menos de 65 años, y el 57%, menos de 45.

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destaca que desde el año 2018 «ya fueron más de 45.000 gallegos los que volvieron». La Xunta atribuye este «hito histórico» a sus propias políticas enmarcadas dentro de la llamada Estratexia Retorna. «Los gallegos del exterior entienden que Galicia es un lugar adecuado para desarrollar su proyecto de vida», consideran desde la Secretaría Xeral de Emigración. Sin embargo, el dato recién publicado rompe con la racha ascendente de los últimos años en cuanto al regreso de los retornados y se queda ligeramente por debajo del dato de 2023.

La Xunta celebra los datos

Mientras la tasa de natalidad baja y Galicia ya es la comunidad de centenarios por excelencia, en 2024 mantiene un saldo migratorio positivo, según destaca la Xunta, con 30.325 personas más. Son 4.587 más que en 2023. Del exterior llegaron a la comunidad 44.190 personas entre gallegos retornados (8.432) e inmigrantes (35.755), frente a las 16.460 personas que se fueron —5.458 de nacionalidad española y 11.002 extranjeros—.

La movilidad entre comunidades deja también un saldo positivo, con 1.944 españoles más y 651 extranjeros que se asentaron en Galicia procedentes de otras autonomías. El Ejecutivo gallego celebra así «una de las mejores cifras de toda la serie histórica», con 4.400 personas más en el saldo exterior y 2.600 en el interior.

En 2024 llegaron 35.700 extranjeros y 11.000 se fueron

La Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del año 2024 del INE sitúa a Galicia como la sexta comunidad que más migrantes recibió en los últimos doce meses. Tan solo está por detrás de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

Por otro lado, las localidades españolas de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas. Pero mientras que España gana población en las aldeas por séptimo año consecutivo, la Galicia rural se consolida como uno de los pocos territorios que sigue perdiendo vecinos, al igual que Asturias, Extremadura y Castilla y León.

¿De dónde son los migrantes que llegan?

En un país que pierde población autóctona, los migrantes llegados a Galicia se erigen como la última baza para mantener vivo el territorio. Una presencia de suma importancia, no solo para enriquecer multiculturalmente la comunidad, sino también para sostener un mercado laboral con enormes vacíos.

Mientras que en el cómputo global de los últimos cinco años ninguna de las siete ciudades de la comunidad consiguió sumar población autóctona, el censo autonómico ganó un notable volumen de población de nacionalidad extranjera. El saldo migratorio exterior refleja que Galicia sumó 24.753 extranjeros en 2024 —llegaron 35.755, pero se fueron 11.002—. Por su parte, el saldo interior arroja un resultado positivo de 651 extranjeros, ya que desde otras comunidades arribaron 7.024, pero 6.373 optaron por finalmente por otras autonomías.

La comunidad pierde población en el rural

Los datos recopilados por el INE reflejan un incremento de población maliense en Galicia a raíz de la llegada de refugiados que huyen de la guerra en Mali. En 2021, únicamente estaban censados en la comunidad 78 ciudadanos de esta nacionalidad. Hoy, la cifra alcanza ya las 808 personas.

Sin embargo, más de la mitad de la población migrante llegada a Galicia durante el último lustro lo hizo desde Venezuela, Colombia y Perú. Un total de 36.749 de los 60.468 extranjeros censados en Galicia desde 2021 proceden de alguno de estos tres países. La mayoría de los migrantes en Galicia son sudamericanos o europeos.