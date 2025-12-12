Un hombre muere en Betanzos en un incendio en su vivienda de madrugada
Un particular alertó al 112 de que olía a quemado y había escuchado a una persona pedir ayuda
E.P.
Un hombre ha fallecido hoy en Betanzos en un incendio registrado en su vivienda, según informa el CIAE 112 Galicia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emerxencias 112 para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.
La central de Emerxencias 112 Galicia dio aviso a Urxencias Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.
Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.
