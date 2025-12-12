La huelga de médicos en Galicia alcanza máximos históricos: 15.000 procedimientos aplazados

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó esta mañana que la huelga de médicos contra el Estatuto Marco alcanzó su máximo en la cuarta jornada de parón: un 22,5% en toda Galicia. Un porcentaje que, además, crece en los grandes hospitales gallegos, rozando casi un 30% de participación, según la Xunta. Este incremento también se evidenció en Atención Primaria (AP), «que está entre el 8% y el 9%» —en la jornada anterior se situaba en torno al 7%—, según informó Caamaño tras reunirse con los jefes de todas las áreas sanitarias.

Sin embargo, aunque el sindicato O'Mega lo eleva por encima del 80%. La organización convocante de la huelga desagrega el seguimiento de la misma en un 85% en los hospitales de Santiago y un 70% en la AP compostelana; en A Coruña, de un 87% y un 71%, respectivamente; en Lugo, de un 84% y un 68,5%; en Ourense, de un 83% y un 72%; en Ferrol, de un 82% y un 80%; en Pontevedra, de un 85% y un 81%; y en Vigo, de un 86% y un 83%. Esto se traduce en que más de 2.000 facultativos secundaron la huelga en la última jornada.

El aumento de la participación en la huelga provocó la cancelación de hasta 15.000 procedimientos. «En relación al impacto asistencial del día de ayer, se suspendieron 270 cirugías; 6.900 consultas externas hospitalarias; 7.300 de Atención Primaria; y, por último, el número de pruebas diagnósticas suspendidas es de 610», indicó el conselleiro. Así, Sanidade reconoce que el impacto desde el punto de vista asistencial «continúa en aumento».

Reprogramación de las operaciones para la próxima semana

En ese sentido, la Consellería cuenta con una «planificación desde hace tiempo» para paliar los vacíos que deje el parón laboral de los facultativos. «Tenemos un plan de invierno, hemos tomado medidas preventivas intensificando las campañas de vacunación, y ahora lo que estamos haciendo es reprogramar toda la actividad suspendida», recalcó Caamaño en declaraciones a los medios. El Sergas intentará realizar la semana que viene el 50% de la actividad quirúrgica aplazada.

El conselleiro confía en que en las próximas semanas se pueda recuperar «el 100%», si bien en el tercer día de huelga afirmaba que no sería «un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos».

Por otro lado, O'Mega remarca en un comunicado que, además de exigir del Ministerio de Sanidad la retirada del proyecto de Estatuto Marco, reclaman al Gobierno gallego «la disminución de la carga laboral para garantizar a los usuarios de la sanidad pública una asistencia de calidad sin menoscabar con ello el derecho de los facultativos al descanso y a la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar». También precisa que otras de sus reivindicaciones son la voluntariedad de las guardias, «que obligan a muchos médicos a trabajar durante 24 horas seguidas», el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de horas trabajadas y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales.

O`Mega demanda además a la Consellería de Sanidade la apertura de una negociación para actualizar las condiciones laborales y retributivas de los médicos que trabajan en los servicios de urgencias y «en toda la Atención Primaria». El sindicato indica que el calendario de movilizaciones concluye con la concentración «de más de 200 médicos» ante el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.