Pontón insiste: "Debe dejar el acta"
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, tacha de «insuficiente» la respuesta del PSdeG ante las denuncias contra José Tomé
La regidora coruñesa lamenta la falta de pronunciamientos públicos de los dirigentes varones del partido ante las acusaciones de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo
El Correo Gallego
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha considerado este viernes «insuficiente» la respuesta del PSdeG tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé y ha reclamado «ser muy contundentes, actuar con firmeza y rapidez» para que «las víctimas se sientan respaldadas y protegidas».
En declaraciones en Cadena SER, en el programa Hoy por Hoy, Rey ha dicho que no entiende que Tomé haya dimitido solo como presidente de la Diputación de Lugo y no como alcalde de Monforte: «Creo que la imagen no es edificante» y «la solución por la que ha optado no es suficiente».
Tomé dimitió el pasado miércoles como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, aunque se mantiene como regidor monfortino.
Rey ha asegurado que desconoce «indicios o pruebas» de los hechos que se denuncian contra Tomé, pero ha insistido en que «la respuesta ha sido insuficiente». La alcaldesa ha afirmado que no encuentra «mucha explicación» a lo ocurrido y ha añadido: «La ciudadanía y los votantes esperan una respuesta de un partido que además es el partido del feminismo».
También ha dicho que echa en falta pronunciamientos públicos de dirigentes varones del partido: «Echo de menos que mis compañeros hombres con responsabilidades orgánicas, que los hay y muchos porque las mujeres seguimos siendo minoría, salgan y hablen con contundencia, sin miedo. No pasa nada, no se cuestiona el liderazgo, cuando alguien sale a decir la verdad y la indignación y el asco y el sentimiento que tiene».
Pontón insiste en exigir a Tomé que deje el acta de diputado provincial
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a insistir en que el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, debe dejar también el acta de diputado provincial tras renunciar a la presidencia después de trascender las acusaciones contra él de acoso sexual.
A preguntas de los medios este viernes en un acto en el Parlamento, la líder nacionalista le ha pedido al político lucense que tome "la única decisión sensata" desde el punto de vista "ético y moral": "Dejar todas sus responsabilidades".
Una cuestión que, para Pontón, implica "dejar las actas", algo que ha manifestado "debería de hacer durante el día de hoy" y es lo que, ha añadido, exigen desde el BNG.
"Esta persona pertenecía a la dirección del PSOE y será esta organización quien tenga que resolver un problema que no tiene nada que ver con nosotros", ha subrayado.
En esta línea, cuestionada por el pacto BNG-PSOE en la Diputación de Lugo, Pontón ha insistido en que el Bloque dijo desde el primer momento que no estaría "en un gobierno en el que participara Tomé". "Esa es la posición que tenemos y en eso seguimos", ha remarcado.
Todo ello, ha recordado, en un contexto con "acusaciones tan graves" que le causan "gran indignación". Por eso, ha manifestado que Tomé debe "no solo renunciar, sino renunciar al acta" que, ha reconocido, "tal y como está la legislación, las actas no son de las organizaciones, sino de las personas".
"Pero por dignidad, ética y respeto a lo que debe de ser la política y respeto a la institución, lo que debería de hacer es dejar esa acta", ha reiterado.
