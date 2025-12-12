Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, tacha de «insuficiente» la respuesta del PSdeG ante las denuncias contra José Tomé

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha considerado este viernes «insuficiente» la respuesta del PSdeG tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé y ha reclamado «ser muy contundentes, actuar con firmeza y rapidez» para que «las víctimas se sientan respaldadas y protegidas».

En declaraciones en Cadena SER, en el programa Hoy por Hoy, Rey ha dicho que no entiende que Tomé haya dimitido solo como presidente de la Diputación de Lugo y no como alcalde de Monforte: «Creo que la imagen no es edificante» y «la solución por la que ha optado no es suficiente».

Tomé dimitió el pasado miércoles como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, aunque se mantiene como regidor monfortino.

Rey ha asegurado que desconoce «indicios o pruebas» de los hechos que se denuncian contra Tomé, pero ha insistido en que «la respuesta ha sido insuficiente». La alcaldesa ha afirmado que no encuentra «mucha explicación» a lo ocurrido y ha añadido: «La ciudadanía y los votantes esperan una respuesta de un partido que además es el partido del feminismo».

También ha dicho que echa en falta pronunciamientos públicos de dirigentes varones del partido: «Echo de menos que mis compañeros hombres con responsabilidades orgánicas, que los hay y muchos porque las mujeres seguimos siendo minoría, salgan y hablen con contundencia, sin miedo. No pasa nada, no se cuestiona el liderazgo, cuando alguien sale a decir la verdad y la indignación y el asco y el sentimiento que tiene».