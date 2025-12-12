José Tomé formaliza su renuncia como presidente de la Diputación de Lugo: "Nego con rotundidade todas as acusacións"

José Tomé Roca ha formalizado este viernes la renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo después de que el pasado martes el programa 'Código 10' de Cuatro sacara a luz las denuncias de seis presuntas víctimas de acoso sexual por parte del exdirigente socialista.

En un comunicado enviado a los medios, Tomé manifiesta que, ante la necesidad de salvaguardar el correcto funcionamiento de la institución por la difusión pública de estas acusaciones hacia su persona, que califica de "carentes do máis mínimo sustento fáctico, xurídico e probatorio, e que foron formuladas á marxe de calquera procedemento con garantías vulnerando o principio de presunción de inocencia recollido no art. 24.2 da Constitución Española", adopta esta decisión para garantizar que cuestiones ajenas a este organismo alteren su funcionamiento.

El hasta ahora presidente de la Diputación lucense insiste en su escrito en que quiere dejar constancia de que "non existe procedemento penal, administrativo ou de calquera outro tipo en trámite contra a miña persoa, nin dilixencia xudicial, disciplinaria ou fiscalizadora que, conforme á legalidade vixente, permita derivar indicio algún de irregularidade ou de conduta inapropiada, o que fai que me encontre nunha situación de absoluta indefensión, xa que descoñezo cales son os feitos dos que se me acusa e as probas en que eses presuntos feitos se basearían", explica.

Tomé es preguntado por los medios este miércoles en Monforte de Lemos / Brais Lorenzo

Niega las acusaciones con rotundidad

Tomé incide en su escrito de renuncia en que la actual situación viene derivada de "unhas informacións aparecidas nun medio de comunicación que deu conta dunhas presuntas condutas inapropiadas, que nego con rotundidade, e que, como xa dixen, carecen de calquera fundamento fáctico e, en consecuencia, probatorio". Asimismo, el exdirigente del PSOE esgrime que "a utilización de insinuacións, suposicións e falsas acusacións, de orixe descoñecida, deron lugar a informacións xornalísticas, sen ningún tipo de respaldo documental, contraveñen os máis elementais principios de, interdición da arbitrariedade e seguridade xurídica consagrados no artigo 9.3 CE".

"A situación na que actualmente me encontro representa unha vulneración do principio de dignidade da persoa, recollido no art. 10 da Constitución Española de 1978, así como do meu dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, recollidos no art. 18 do texto constitucional", señala Tomé, que no obstante, toma la "decisión dolorosa" de dejar la presidencia de la Diputación provincial porque la situación actual supone una "perturbación grave" del normal desarrollo de las funciones propias del cargo.

Lo que sí ha confirmado es que mantendrá su acta de diputado provincial como miembro no adscrito, tras haber pedido la baja como militante del Partido Socialista. Tampoco renuncia a la Alcaldía de Monforte de Lemos, municipio que gobierna desde el año 2015.