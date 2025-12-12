Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG

Dimisión en el PSdeG por el caso Tomé. La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su renuncia en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como han informado fuentes de la dirección del partido en Galicia.

Este mismo jueves se había reunido la Comisión de Igualdade del PSdeG, con Fraga a la cabeza y en la que también participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, para abordar la gestión del caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban más garantías internas frente a conductas machistas.

Este viernes, durante la reunión de la Ejecutiva Nacional, tras la que ha comparecido el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, para dar cuenta de la gestión de lo ocurrido en las últimas 54 horas, Fraga ha comunicado que dimite como secretaria de Igualdade de la formación.

Tomé formaliza su renuncia pero retiene el escaño

También este viernes, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que tras ser denunciado por acoso sexual pidió la baja cautelar como militante del PSOE, ha formalizado su renuncia al cargo pero sin entregar su acta, como le exige el PSdeG y pide el BNG, socio de gobierno en la institución, y sin aceptar los hechos después de que el pasado martes el programa 'Código 10' de Cuatro sacara a luz las denuncias de seis presuntas víctimas.

En un comunicado enviado a los medios, Tomé manifiesta que, ante la necesidad de salvaguardar el correcto funcionamiento de la institución por la difusión pública de estas acusaciones hacia su persona, que califica de "carentes do máis mínimo sustento fáctico, xurídico e probatorio, e que foron formuladas á marxe de calquera procedemento con garantías vulnerando o principio de presunción de inocencia recollido no art. 24.2 da Constitución Española", adopta esta decisión para garantizar que cuestiones ajenas a este organismo alteren su funcionamiento.