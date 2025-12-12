Una tiktoker gallega brilla en los Premios Ídolo

Los Premios Ídolo, organizados por Dulceida, los cuales reconocen a los mejores creadores de contenido, artistas y figuras públicas con impacto en la cultura digital de nuestro país, han dado a conocer a los ganadores de la cuarta edición en una gala celebrada este pasado jueves por la noche en el IFEMA Madrid.

Desde su puesta en marcha en 2021, se han convertido en los premios más relevantes del mundo de las redes sociales y funcionan como punto de encuentro anual de influencers. De entre todos los galardonados, una tiktoker gallega se ha alzado con el premio en la categoría de Sostenibilidad. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles.

Quién es Blondiemuser

Tras Blondiemuser se encuentra la bióloga y creadora de contenido gallega Paula Vilaboy, conocida por sus vídeos sobre sostenibilidad consciente y lifestyle en redes sociales.

Desde sus inicios en 2016, Paula se ha hecho un gran hueco en el panorama digital y acumula casi 73K de seguidores en Instagram y 1,8 millones en TikTok.

No es para menos que muchos la consideren como referente en la divulgación ambiental de Galicia. Además de su faceta en redes sociales, a principios de año publicó su primer libro.

Bajo el título Eres naturaleza (Guía para vivir despacio y reconectar con lo esencial), Paula ofrece al lector una forma para conectar consigo mismo, con la naturaleza y con lo más esencial. Una forma de vivir diferente, de escapar del ritmo frenético e hiperconectado actual.

¿Es posible vivir más lento para vivir mejor? ¿Cómo puedo (re)conectar con la naturaleza y ser más consciente del presente? o ¿Por qué una vida sostenible es una vida más feliz? son algunas de las preguntas a las que la joven da respuesta.

Junto a Blondiemuser, conocidos creadores de contenido y artistas como Guitarricadelafuente, Lola Lolita, Carlota Marañón, Laura Escanes o Nerea Pérez de las Heras recogieron, entre otros, sus respectivos premios Ídolo.

"Llevo desde ayer en una nube"

La tiktoker gallega ha compartido la gran noticia con sus seguidores a través de redes sociales, con un vídeo en el que agradece precisamente su apoyo, al igual que el de su familia, amigos y marcas. "Todo esto es gracias a ti que estás al otro lado de la pantalla apoyando mi contenido y mi trabajo durante tantísimos años", ha confesado.

"Voy a ser pesada pero la ocasión lo merece, que fuerteeeeeeeeeeeeeeeee", finaliza.