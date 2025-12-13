Creada la comisión asesora del Patronato de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres

El máximo responsable del Parlamento gallego, Miguel Santalices, presidió ayer la constitución de la comisión asesora del Patronato de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres, en cumplimiento de la Ley 5/2023.

La función del nuevo órgano será asesorar al Patronato de la Fundación en la aplicación de los reglamentos de uso y de honores del mausoleo de Bonaval, en el que reposan los restos de las principales figuras de la historia y la cultura gallegas, como Rosalía de Castro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Cabanillas o Alfredo Brañas.

De la nueva comisión asesora forman parte un representante del Consello da Cultura Galega; la Real Academia Galega; la Real Academia Galega das Belas Artes; las tres universidades públicas gallegas; las consellerías de la Xunta de Galicia que tengan atribuidas as funciones de cultura y patrimonio histórico, así como de hacienda y presupuestos; el Concello de Santiago; la Archidiócesis compostelana; el Museo do Pobo Galego; la Real Sociedade Económica de Amigos do País; la Confraría do Rosario y un representante de cada uno de los patronatos que honran la memoria de las personalidades enterradas en el Panteón de Galegos e Galegas Ilustres.

Cabe recordar que el Patronato de la Fundación está presidido por el presidente de la Cámara autonómica y cuenta con representantes de la Xunta, el Concello, la Archidiócesis de Santiago y de los miembros de la Mesa del Parlamento gallego.

A través de esta Fundación, constituida el pasado 12 de abril, tanto la capilla de la Visitación donde se encuentra el mausoleo como el conjunto de la Iglesia de San Domingos de Bonaval volverán a la gestión pública y laica.