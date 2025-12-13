Dimite la secretaria de Igualdade por ser «ninguneada más que nunca» por la dirección del PSdeG

La coruñesa Silvia Fraga acudió ayer por la tarde a la reunión de la dirección del PSdeG para anunciar su dimisión como secretaria de Igualdade, pero también comunicó su decisión a sus compañeras de la Comisión de Igualdad del PSOE gallego. En un grupo de guasap con medio centenar de mujeres socialistas, envió un mensaje demoledor contra José Ramón Gómez Besteiro y su equipo de máxima confianza. Explicó a sus compañeras que «por coherencia» con sus «principios» y ante «las informaciones y argumentaciones» que lee y escucha sobre el caso Tomé desde la dirección de su partido, no puede seguir formando parte de la misma.

Fraga expone que se va porque se ha «sentido más ignorada y ninguneada que nunca» en la gestión de la crisis desatada por las denuncias de acoso sexual contra José Tomé, «un tema» de su área de responsabilidad y por el que debía «dar la cara». Pero este compartamiento no es nuevo, denuncia Silvia Fraga, pues confiesa que se ha sentido siempre «poco acompañada y hasta ningunenada por parte del núcleo duro de esta dirección y por parte de su esquipo», como si ella «tuviera que trabajar en solitario y no formara parte de esta dirección». Incluso se declara que se sintió «aislada».

«Desgaste enorme»

En su exposición de motivos en el grupo de guasap, donde fue respaldada por muchas de sus compañeras de filas, Fraga revela «el desgaste enorme» que le ha supuesto «tener que estar haciendo continuamente de policía de la igualdad, llamando la atención por falta de compromiso con lo que se supone que defendemos, pidiendo más implicación, señalando comportamientos y actuaciones que no me parecen acordos con nuestros principios feministas».

«Me cuesta decir hoy que abandono la secretaría de Igualdade porque siento que nos quedaban muchas cosas por transformar, por las que pelear, pero ya no puedo más», transmite Silvia Fraga.