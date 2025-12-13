La manifestación contra Altri tomará Santiago este domingo y busca repetir un rechazo masivo al proyecto

Una nueva movilización contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) recorrerá este domingo, al mediodía, las calles de Santiago de Compostela con el objetivo de repetir la masiva protesta celebrada en 2024, que llegó a desbordar la Praza do Obradoiro. La manifestación, convocada bajo el lema ‘Polas que somos e as que virán’, partirá de la Alameda a las 12.00 horas y finalizará en el Obradoiro.

La organización prevé recrear en la plaza un bosque autóctono mediante paraguas decorados con hojas de robles y castaños, como símbolo del rechazo al eucalipto que, según colectivos ecologistas, sería clave para el funcionamiento de la factoría. La convocatoria está impulsada por la Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y otras entidades integradas en la coordinación nacional contra Altri.

El Obradoiro lleno de asistentes a la manifestación de 2024 / Jesús Prieto

La protesta llega en un contexto distinto al del año pasado, marcado por los obstáculos administrativos al proyecto, como su exclusión de las ayudas a la descarbonización y el rechazo del Gobierno central a la subestación eléctrica. El proyecto sigue a la espera de la Autorización Ambiental Integrada, cuya tramitación corresponde a la Xunta.

La organización ha habilitado autobuses desde numerosos puntos de Galicia, incluida la comarca da Ulloa y las principales ciudades. Además, la movilización cuenta con el respaldo de BNG y PSdeG, que han llamado a una participación masiva en defensa de un modelo de desarrollo sostenible.