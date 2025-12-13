Quintana llama al BNG a «arremangarse» para hacer a Pontón presidenta de la Xunta

El que fuera vicepresidente de la Xunta entre los años 2005 y 2009, cuando el PSdeG y el BNG gobernaban en coalición en la comunidad, Anxo Quintana, llamó este sábado a los suyos a «arremangarse» y ponerse «todos» detrás de la líder del partido, Ana Pontón, para convertirla en «la próxima presidenta de Galicia». Lo hizo veinte años después de alcanzar aquel hito, el de la izquierda al frente del Ejecutivo gallego, presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño.

«Los buenos gobiernos se miden a través de la capacidad de generar las infraestructuras necesarias para transformar el país a favor de la mayoría social. Para nosotros, no se trataba de sacar a relucir una secuencia interminable de pequeñas cosas hechas, sino de lanzar una nueva idea de país», resaltó Quintana, quien agradeció a los presentes en Santiago, «la lealtad y el amor mostrado al país».

Quitana sacó pecho por el trabajo hecho en el Ejecutivo durante esos tres años y medio, resaltando «la apuesta por la vivienda pública», por la declaración como Ben de Interese Cultural del Pazo de Meirás o una red pública de centros de mayores «gracias a la que el impacto de la pandemia fue menor en Galicia». También recordó un Plan Eólico «para romper una estructura de poder» y poner los recursos naturales al servicio de la ciudadanía y no «de cuatro grupos de presión que se dediquen a chupar nuestra sangre», algo que declaró como origen de su salida de la Xunta, con un adelanto electoral que llevó a la victoria en las urnas del PPdeG, con Alberto Núñez Feijóo al como candidato.

En su intervención, de apenas unos diez minutos, puso, además, el foco en lo que vendrá. «Observamos la zozobra en la que se ha convertido la política española, pero hay una ilusión en la que nos podemos mantener. Si en Galicia la política puede ser otra cosa es porque existe el BNG. Ese es el elemento diferenciador», alegó. Sin la formación nacionalista, añadió, la comunidad sería «exactamente lo mismo que Castilla y León, Andalucía o Extremadura».

«Volverá a haber futuro para nuestro país»

En una línea similar habló la que fuera conselleira de Vivenda, Teresa Táboas: «Esto fue un chispazo de luz que a muchos cegó y, por eso, tuvieron que cerrarlo y cortarlo». La arquitecta señaló, así, que vivimos «un tiempo difícil de entender, demasiado rápido y complejo», por lo que las respuestas necesarias ahora «son distintas» a las de hace dos décadas.

Con todo, Táboas se mostró optimista asegurando que «volverá a haber futuro para nuestro país». «Esta reunión sirve también para decirle a la generación que está ahora el frente que tiene que seguir lo que nosotros empezamos», apuntó.

«Cuando tuvimos la responsabilidad evidenciamos que el nacionalismo tenía un proyecto, creía en el pueblo y tenía sabiduría para hacer relucir esas ideas», aseveró Alfredo Suárez Canal, quien ocupara la cartera de Medio Rural. Por su parte, el que fuera responsable de Industria, Fernando Blanco, mostró «esperanza» de que «en un futuro haya un gobierno liderado por el BNG y Ana Pontón».

La única de las conselleiras del Bloque en el bipartito que no estuvo presente en el acto fue Ánxela Bugallo, quien estuvo al frente de Cultura, de la que Quintana se acordó en su intervención.