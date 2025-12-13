Rueda ve la marca Galicia Calidade como el camino para «ganar inversiones y visitantes»

Galicia Calidade. Son dos de las palabras que de un tiempo a esta parte más repiten en sus intervenciones públicas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el resto de su equipo de gobierno. La marca, que nació en 1991 a partir de una campaña publicitaria del Gobierno autonómico para promocionar los productos gallegos, «define un modo de hacer las cosas en la comunidad y proyecta la imagen de un territorio que avanza y apuesta por la excelencia», alegó ayer el mandatario autonómico en un gran acto celebrado en la compostelana Cidade da Cultura para ensalzar esta marca, que en 1994 se oficializó como empresa pública para certificar la calidad de empresas y productos y que simboliza desde entonces el buen hacer gallego en sectores como el agroalimentario, el turístico o el textil.

Ante un público compuesto por empresarios, deportistas, autoridades y otras figuras destacadas del panorama social gallego, tomaron la palabra, en una gala dividida en tres coloquios, dieciséis personas que compartieron sus trayectorias profesionales vinculadas al territorio gallego para mostrar la diversidad de Galicia. El piragüista Carlos Arévalo; la vecina de 100 años de Ordes Pepa Conde; la ganadera Chelo López; el director financiero de Gabadi, José Luis Manso Montero; la empresaria de Rosa de los Vientos, Pilar Otero; o Mabel Loza, catedrática de Farmacología y directora científica del CIMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidade de Santiago), fueron algunos de los invitados que contaron cómo desarrollan su vida en la comunidad.

Rueda con Pepa Conde, vecina de Ordes de 100 años que participó en el acto celebrado en la Cidade da Cultura. | Jesús Prieto / Jesús Prieto

Tras las intervenciones de estas 16 personas y las actuaciones del pianista Nico Casal, el gaiteiro José Manuel Budiño y la cantante Vega, el mandatario autonómico abrió su intervención agradeciendo a los ponentes «que explicasen lo que hacen» y destacando «el gran capital humano» de Galicia. «Mi sensación es una mezcla de orgullo y de descubrimiento. No éramos conscientes de que aquí hacemos todo esto y lo hacemos tan bien», resaltó Alfonso Rueda, al tiempo que aseguró que Galicia Calidade «es una marca de todos los gallegos para acercar la comunidad al resto del mundo». Y con el paso de los años se ha convertido, sostuvo, en un concepto que «ya forma parte del imaginario colectivo».

Los productos del mar y la tierra, la gastronomía, el tejido empresarial o el patrimonio histórico y cultural son algunas de las cuestiones por las que Rueda sacó pecho en el acto celebrado ayer. También hizo referencia a algunos de los proyectos que la comunidad empieza a albergar, entre ellos el Centro de Protonterapia «para avanzar en la lucha contra el cáncer», o una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial en la Unión Europea.

Rueda: «Podemos llegar a donde queramos»

«Este lema va a permitir atraer inversiones y visitantes a la vez que contribuye a que los gallegos se sientan más orgullosos de su tierra», declaró el presidente del Ejecutivo gallego. De este modo, puso el foco en la «mejora de la competitividad de las empresas gallegas en el exterior», así como «la mejora de la imagen de esta tierra en un horizonte marcado, además, por la celebración del Xacobeo 2027, que atraerá a miles de visitantes a Galicia».

En esta línea, insistió en que estas dos palabras, Galicia Calidade, «deben tener muchísimo futuro”, puesto que «son garantía de certificación, de lo mejor que tenemos». Por ello, animó a los presentes a hacer la marca «aún más grande» porque, insistió, «podemos llegar a donde queramos».