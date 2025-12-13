La Xunta supera lo previsto e invertirá 2.542 millones en las universidades

El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, ha comparecido este viernes a petición propia en el Parlamento para defender el «esfuerzo inversor» de la Xunta en las tres universidades públicas gallegas: la de Santiago (USC), la de A Coruña (UDC) y la de Vigo (UVigo). En ese especial ahínco presupuestario se encuentra una mayor inversión para el sistema universitario que se sale de lo previsto.

Así, el responsable de Universidades ha detallado que, una vez en trámite los Presupuestos de 2026, la Xunta «superará en 84,5 millones de euros las previsiones de transferencia» a las tres universidades en el marco del Plan gallego de financiación universitaria 2022-2026. Y es que en un inicio el plan preveía una aportación total de 2.457,4 millones de euros en este período, «cantidad que ya ascendió a 2.541,8 millones de euros», según ha celebrado el representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. Sumado a los 720 millones de recursos públicos, señala la Xunta, supone 593 millones más que los 2.669 millones ejecutados en el período de 2016-2020. «Solo en 2026 el plan contempla un presupuesto total de 549 millones de euros para transferir a las universidades públicas gallegas, un 3,4% más que en 2025», asegura Educación en un comunicado.

El secretario xeral recordó que solo Galicia y Euskadi cuentan con un plan plurianual de financiación propio para sus universidades, de tal forma que se establece un margen de varios años que permite realizar una planificación a largo plazo. Una herramienta que, según recuerda el representante de Educación, no sería posible si los gallegos no invirtiesen cada día más de un millón de euros a la hucha de estas instituciones públicas.

Profesores mayores e «infrafinanciación»

Sin embargo, el diputado socialista Aitor Bouza aseveró a Díez, alegando que no se puede «compartir que el sistema de financiación sea un mecanismo ajustado a las necesidades reales del sistema universitario, que está infrafinanciado». Con todo, Díez también defendió la inversión en materia de I+D+i en las universidades públicas gallegas que representan el 58,6% del personal investigador total en Galicia. Así ha desgranado que la partida para investigación universitaria «es la que tiene el crecimiento más elevado de todas dentro del plan de financiación».

Por su parte, el diputado del BNG Daniel Castro se ha referido a un claustro de docentes universitarios «envejecido», a lo que el secretario xeral ha respondido refiriéndose a un sistema «cíclico». «Por ejemplo, la USC ahora es una de las más envejecidas, pero dentro de unos años será de las mas jóvenes, no veo un problema por el envejecimiento en si», ha reflexionado.

En este contexto, Castro lamentó ante «el mayor período de privatización» en el sistema universitario y ha denunciado que «hay un camino de piedras para la pública y una alfombra roja para la privada». Añadió que en Galicia «por primera vez en la historia hay más másteres privados que públicos».