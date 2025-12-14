Cambio radical del tiempo: lluvias intensas y nieve para comenzar la semana en Galicia

Después de un fin de semana en el que Galicia por fin ha disfrutado de un tiempo seco y soleado, la entrada este lunes de un nuevo frente frío va a devolver la lluvia a nuestra comunidad. Además, tal y como ya ha anunciado MeteoGalicia en su parte para los próximos días, la nieve volverá a hacer acto de presencia en los puntos más altos de nuestro territorio.

Resumo desta vindeira semana:

▪️ Luns🅱️con 🌧️localmente fortes e temp📉

▪️ Martes🅱️🌦️máis intensos no norte e temp📉

▪️ Mércores🅰️🌤️☀️ con🌫️no interior e temp📈

▪️ Xoves, venres e fin de semana🅱️🌦️🌧️e temp📉 pic.twitter.com/C67IbzLH90 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 14, 2025

Este lunes, vuelve la lluvia y la nieve

Ya en las primeras horas de este lunes, el paso de un frente frío bastante activo provocará que la lluvia comience en las localidades de la franja atlántica. Una situación por la que ya se prevé activar la alerta amarilla desde las 06.00 horas por lluvia y por mala mar en Costa da Morte, puesto que serán localmente fuertes con acumulados que podrán llegar a los 40 litros/m². Con el paso de las horas, las precipitaciones se irán extendiendo al resto de la comunidad, que serán en forma de nieve en los puntos más altos de Galicia.

Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, oscilando entre los 8 y 11 grados en las siete grandes ciudades gallegas, a excepción de Lugo, donde los mercurios bajarán hasta los 4 grados. El viento comenzará a jornada soplando de componente sur, con intervalos fuertes en el litoral, cambiando a norte por la tarde y aumentando de intensidad hacia el final del día.

Foto de Muxía, donde este lunes estará activa la alerta amarilla por lluvia y mala mar / Lavandeira Jr.

El martes una jornada muy parecida

El pronóstico del tiempo para el martes no varía mucho. MeteoGalicia ya anuncia que quedaremos con circulación del norte, por lo que los cielos gallegos estarán cubiertos. Los chubascos, más probables durante la mañana, irán remitiendo a lo largo del día.

La cota de nieve se situará en los 1.300 metros a primera hora, aumentando con el paso de las horas. Las temperaturas en ligero descenso. Santiago, Vigo, Ourense o Pontevedra, quedarán en 7 grados de mínima, mientras en Lugo los termómetros bajarán hasta los 3 grados.