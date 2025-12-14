"Con el BNG Santiago tiene más problemas que nunca; basta salir a la calle y ver qué sucio está"

¿Cómo se está viviendo desde el PPdeG el caso Tomé?

Lo primero que quiero es trasladar todo nuestro apoyo a las presuntas víctimas, porque son las que peor lo están pasando. Es difícil para ellas dar un paso adelante contra una persona que es todopoderosa en la provincia, así que lo primero que necesitan es nuestro apoyo y comprensión. Vamos a dar la cara por ellas si nadie lo hace, porque vemos que son las grandes olvidadas. Aquí el PSOE y el BNG solo se están peleando por el poder en la Diputación, que si se va Tomé, que si se queda, sácate tú, ponme a mí... Además, vemos que no es algo aislado en el PSOE sino un código de conducta del partido: el Gobierno se descompone entre ministros que se reparten prostitutas y malversan fondos públicos, con un desprecio absoluto hacia la mujer y un consentimiento asombroso por parte de sus compañeros. Con el caso Salazar vemos que se han metido en un cajón las denuncias de las víctimas, exactamente lo mismo que parece que pasó aquí en Lugo, donde parece que todos lo sabían y nadie hizo absolutamente nada. Así que primero, Tomé no puede seguir ni un minuto más con el acta de concejal y diputado provincial. Segundo, el silencio de Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto los hace cómplices de esta situación. Y en tercer lugar, ¿el BNG se conforma con que simplemente Tomé deje de ser presidente de la Diputación? No les importa que sea parte de la coalición que ellos necesitan para poder seguir en el gobierno. La coalición ahora es el BNG y Tomé, porque sin sus votos no hay un gobierno alternativo al PP. El BNG tendrá que contestar a si hará un gobierno en Lugo con el apoyo de un acusado de acoso sexual y traiciona a las víctimas.

¿Es viable una moción de censura del PP y Tomé en la Diputación?

Lo que pedimos ahora es que Tomé entregue su acta de concejal, que le permite seguir siendo alcalde de Monforte y diputado provincial. Ese es el primer paso que se tiene que dar.

Usted lo había acusado de "machista" y "misógino" en 2023. ¿Lo rercuerda?

En aquel momento Tomé hizo unas declaraciones absolutamente machistas contra la vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, por su forma de vestir porque llevaba una prenda de leopardo. No sé muy bien lo que molestaba al señor Tomé.

El PSOE y el BNG se pelean por el reparto de poder en la Diputación de Lugo y se olvidan de las víctimas

Usted también denunció ataques machistas recientes contra su persona y contra la sede del PP en Santiago. ¿Se siente perseguida?

Ese es el falso discurso feminista de la izquierda. Vamos el 25-N a la sede del PP a hacer una manifestación para pedir que se erradique la violencia de género, pero generando violencia contra mujeres que estaban en la sede. Al mismo tiempo, un candidato a las elecciones europeas de ese mismo BNG dijo que había que poner una bomba en mis partes íntimas. El mismo BNG sostenido por la CIG que hizo una viñeta machista contra la conselleira de Política Social. O el mismo Bloque que dijo una barbaridad sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando perdió a un bebé. El BNG que sigue apoyando al PSOE, al Gobierno de los prostíbulos y de la ley que puso agresores sexuales en la calle.

Extremadura abre un nuevo ciclo electoral en España. ¿Está preparado el PPdeG para él?

El PPdeG siempre está presente en el territorio a través de sus agrupaciones locales. Este 2025 fue un año de muchos congresos locales, donde renovamos y reforzamos equipos, que son los que trabajan para llevar nuestro proyecto político a todos los concellos. Cada vez que organizamos un acto vemos una respuesta muy positiva sin necesidad de movilizar, así que creo que el PPdeG está preparado para cualquier proceso electoral.

Prado elogia el trabajo de Verea en Santiago. / Jesús Prieto

¿Están cerrados los candidatos del PP en las siete ciudades?

No es momento ahora de hablar de candidatos. Este año hicimos muchos congresos y estamos formando equipos y 2026 será el año de confirmar candidatos.

Pero ya podemos dar por hecho algunos, ¿no?

Hay sitios donde los candidatos están trabajando muy bien, pero yo no voy a confirmar a ninguno porque creo que los tenemos que confirmar a todos a la vez.

Dijo usted que Santiago, con el gobierno de Goretti Sanmartín, es una ciudad "más sucia, oscura y deprimida". ¿Por qué?

El BNG dijo que iba a haber un Santiago mejor y tras más de dos años de gobierno está peor. No ha hecho nada de lo que prometió y basta salir a la calle para ver lo sucio que está. Tiene más problemas que nunca con el personal: bomberos, policía local , oficinas... Y mover un papel en el Concello de Santiago es absolutamente imposible. Por tanto, creo que Santiago no merece este gobierno; merece un cambio y la alternativa es Borja Verea.

Ya hay entonces un candidato.

Borja Verea está trabajando bien, es una persona muy formada, que se hizo con la ciudad y que es respetada por los santiagueses. Borja Verea merece ser alcalde y Santiago merece un gobierno del PP.

Borja Verea merece ser alcalde de Santiago y Santiago merece un gobierno del PP

¿Y usted no echa de menos la política local?

La política son etapas y yo ya he pasado esa y estoy en otra que me ilusiona mucho, que es la política del partido, estar en toda Galicia... He aprendido mucho en la política local y creo que todos los políticos deberían de pasar por ella, porque es en la que puedes mirar a los ojos al ciudadano y decirle qué vas a hacer por su ciudad. Creo que es muy importante que todos sepamos de dónde venimospara saber a dónde vamos y crear un futuro mejor.

¿Y se ve regresando algún día a ese ámbito local?

Yo estoy a disposición del partido, pero lógicamente en este momento tenemos un partido muy fuerte en Santiago y una alternativa muy consolidada. Borja Verea lo está haciendo magníficamente bien.

Prado, en la sede del PPdeG. / Jesús Prieto

"El problema de la vivienda no son los pisos turísticos"

¿Tiene un problema Galicia y sobre todo Santiago con el turismo?

El debate se ha planteado desde la izquierda, que tiene la turismofobia insertada en su ideología. Galicia es una tierra amable, acogedora... Aquí queremos turismo, que es muy importante en muchos sitios como Santiago. Todas nuestras ciudades tienen una base importante de turismo, así que no puede ser que haya una ideología de izquierdas, sobre todo nacionalista, a la que le moleste que venga turismo o que haya pisos turísticos. Yo me pregunto si los del BNG cuando viajan fuera nunca han alquilado un piso turístico: esa es la pregunta que les tentemos que hacer para ver su coherencia. El problema de la vivienda en Galicia no son los pisos turísticos, son otros que ellos no quieren poner encima de la mesa.

¿Cuáles?

Primero, la ley de vivienda es mejorable, porque hay muchos pisos vacíos que no salen a alquiler porque sus propietarios no tienen seguridad jurídica para echar al inquilino que no paga o para reclamar gastos. Es una ley que favorece al okupa, cuando la mejor ley es la que da garantías y seguridad jurídica a los propietarios para que las puedan poner en el mercado de alquiler. Y el resto es oferta y demanda: cuando haya más oferta en el mercado la demanda se resuelve y los precios bajan. También vemos como en la zona tensionada de A Coruña, que la alcaldesa decía que iba a ser una solución, hay un 60% menos de contratos de alquiler y los precios suben. Y en Santiago tampoco resolverá nada.

La turismofobia está insertada en la ideología de la izquierda

La AP-9 gallega y gratuita tendrá que esperar. ¿Asume parte de la responsabilidad el PPdeG?

El PP siempre fue muy claro con la AP-9, a diferencia de otros partidos como el BNG, que pasó de decir que era una "navallada á terra" a defenderla detrás de la pancarta, en la habitual incoherencia nacionalista. Nosotros reivindicamos una AP-9 gallega y gratuita, ahora que estamos a las puertas del 1 de enero, cuando posiblemente suban otra vez los peajes. Le vamos a pedir al Gobierno no solo que no suba sino que los elimine y que transfiera esa competencia que pidió de forma unánime el Parlamento de Galicia.

¿Qué le dice su instinto: habrá elecciones generales en 2026?

Pedro Sánchez es una persona imprevisible y eso en política no es bueno, porque los políticos debemos ser previsibles y lo somos porque decimos la verdad, ya que si dices la verdad la gente sabe cómo actuar ante algo. Pero cuando tú le mientes tanto a la ciudadanía, la gente no sabe por dónde vas a salir y eso es lo que ocurre con Pedro Sánchez. Lo normal sería convocar elecciones porque vemos un Gobierno en absoluta descomposición, por la corrupción, por la falta de defensa de derechos de las mujeres, sin presupuestos... Cualquier país democrático del siglo XXI ya habría convocado elecciones, pero insisto: Sánchez no es predecible. Así que ¿puede haber elecciones? Sí o no.

Vox está muy fuerte en las encuestas. ¿Seguirá fuera de Galicia o teme el actual clima de crispación le dé opciones?

En Galicia por suerte Vox no tiene ninguna representación y por tanto eso es la prueba de que el discurso de Vox no encaja en Galicia. Nosotros siempre decimos que el PPdeG es el más parecido a Galicia y eso es porque conectamos con los gallegos, y por lo que se ve, Vox no. Pero es cierto que al PSOE y a Sánchez les interesa alimentar el discurso de Vox, porque en la polarización ellos salen ganando. Y si hay gente que deja de votar al Partido Popular para votar a Vox, pues nos desgasta. Eso ya lo vimos aquí en las últimas municipales, donde los votos a Vox permitieron que las diputaciones de A Coruña y Lugo cayesen en manos del PSOE y el BNG. La gente debe evaluar el resultado que puede provocar su voto.

El PP quiere industria y futuro para Galicia; si otros quieren volver al taparrabos y al tamtán, que lo digan"

Hablando de crispación, usted protagoniza enfrentamientos durísimos con el BNG. ¿Es ya algo personal con el nacionalismo?

No. A mí me molesta mucho la incoherencia y mentira. En las autonómicas vimos a un BNG que se presenta como moderado, sin entrar en polémicas ni hablar de independencia o de imposición de la lengua. ¡Parecía un partido socialdemócrata! Pero cuando pierden las elecciones vuelven a su radicalidad. Y eso no lo digo yo, lo pone por escrito la UPG en varios documentos en los que admite que su hoja de ruta es la crispación a través de la manifestación, de tomar las calles y de la conflictividad social. Yo lo único que hago es visibilizar a ese BNG que se pone la careta de moderado cada cierto tiempo porque necesita votos: pues Paula Prado lo que hace es quitarles esa careta. Ya no llevo la cuenta de cuántas manifestaciones han convocado los fines de semama en toda Galicia, y huelgas, algunas incluso en las que pagaron a los profesores para secundarla. Es evidente que el BNG vuelve a sus orígenes de radicalidad e independentismo.

¿Atri sí o no?

El PP quiere futuro para Galicia y tiene que estar en su industrialización y en la generación de empleo. Si una industria se quiere instalar en Galicia y cumple la normativa medioambiental, y los políticos nos oponemos, estaríamos prevaricando. Nosotros eso lo dejamos para los del "no", que ya se opusieron a Alcoa, a Ence, a Finsa, a los eólicos, a la energía verde... Nosotros decimos sí al futuro de Galicia y a la industria que cumpla; y si alguno quiere que volvamos al taparrabos y el tamtán, pues que lo digan.

La última... ¿Cómo ve a Alfonso Rueda a las puertas del ecuador de la legislatura?

Estoy muy orgullosa del presidente Rueda y de su Gobierno, honesto, que cumple y dice la verdad a los gallegos. Es una Xunta previsible y que aplica el sentidiño, sin estridencias ni confrontación. Nos mimetizamos bien con esa Galicia del sentidiño, con un Gobierno tranquilo y un presidente tranquilo.