Miles de personas toman la calle en Santiago al grito de Altri Non
Bng, PSdeG y Sumar respaldan la convocatoria, exigen que se de portazo definitivo a este proyecto y a otros como el de la Mina de Touro y cargan contra el modelo industrial de la Xunta
Al grito de Altri Non, Ence fora miles de personas salieron este domingo de la Alameda de Santiago para exigir que se dé portazo de forma definitiva al proyecto industrial proyectado en la comarca de A Ulloa en Lugo. Los asistentes clamaron también contra Mina de Touro.
La convocatoria contó con el respaldo de los principales partidos de la oposición en el Parlamento do Hórreo. Antes de la salida de la marcha tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Ponton, cómo la vicesecretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, apoyaron la protesta y criticaron ante la prensa el modelo industrial del Ejecutivo autonómico, exigiendo que se dé portazo definitivo a estos proyectos.
Desde las 11.30 horas cientos de personas se fueron concentrando en la Alameda con banderas, pancartas y camisetas con lemas cómo Altri Non o Mina de Touro Non. La protesta, que discurre ahora mismo por las calles del centro de Compostela entre gritos de "a auga e nosa e non da celulosa", tiene como destino la Plaza do Obradoiro, donde la organización prevé recrear un bosque autóctono con paraguas decorados con hojas de roble.
