Más de 70 hombres se suman al manifiesto de mujeres del PSdeG contra la gestión del caso Tomé

El manifiesto de mujeres socialistas contra la gestión del caso Tomé por parte de la dirección gallega sigue sumando adeptos. Ya son más de 230 mujeres y hoy lunes se han sumado más de 70 hombres. Entre ellos, Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, ex candidato a la presidencia de la Xunta, Ricardo Varela, exnúmero dos del PSOE gallego y exconselleiro de Traballo, el alcalde de Ames, Blas García y el alcalde de Val do Dubra, Diego L. Méndez, Iván Puentes, portavoz del PSOE en la ciudad de Pontevedra, Guillermo Meijón, ex diputado y Juan José Díaz Valiño ex alcalde De Castro de Rei.

Entre las mujeres que suscribieron hoy al manifiesto figura la edil de Igualdad del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias.

El domingo por la tarde, setenta mujeres lideradas por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y otras seis regidoras (Meis, Maceda, Betanzos, Guitiriz, Trives y Rairiz de Veiga) lanzaban un manifiesto en el que respaldan a Silvia Fraga tras su dimisión como secretaria de Igualdad del PSOE gallego por estar en desacuerdo con la gestión que la dirección gallega ha hecho del caso Tomé y en el que advierten a José Ramón Gómez Besteiro que «no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo». A las nueve de la noche del domingo, ya eran más de 150 las mujeres del PSOE gallego, la mayoría cargos municipales y orgánicos, que han suscrito el documento. Hoy ya son más de 230. No figura Carmela Silva, presidenta del PSdeG y teniente de alcalde de Vigo, que el domingo publicó en Faro de Vigo un artículo de opinión en el que aseguraba que “las cosas no se hicieron y es inaceptable”.

«Solo una actuación firme, transparente y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudad y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres», reza el manifestó.

«Defendemos la necesidad de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad de la instituciones», se afirma en el documento, que es el resultado de un vivo debate abierto el viernes por la noche tras las explicaciones dada por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre el caso Tomé. Tras negar durante varios días conocer las denuncias, confesó que en octubre tuvo conocimiento de un supuesto caso de acoso sexual por parte de un tercero. Y que con ese intermediario se reunieron cuatro veces él, Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG, y Pilar García, número dos del PSOE en la provincia de Lugo. También hablaron dos veces con el todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte y como negó los hechos, no se hizo nada más.

Documento consensuado

Tal como adelantó FARO, en el intenso debate en el chat de mujeres feministas del PSdeG, se abordó si pedir dimisiones a quienes ocultaron el caso. Finalmente el comunicado consensuado ha rebajado el tono, pero advierten que «es imprescindible la transparencia en la resolución de estas denuncias». «Hay que garantizar procesos rigurosos y centrados siempre en la protección de las víctimas».

«La respuesta debe ser rápida, clara y contundente, basada en la ejemplaridad y en la responsabilidad política, especialmente por parte de quien ocupa cargos orgánicos», se puede leer en el manifiesto.

Entre las firmantes, están Nereida Canosa, edil de A Coruña, Laura Seara, ex secretaria de Estado de Igualdad con Zapatero; Margarita Castejón, exconcejala Pontevedra; Patricia Vilán, secretaria General de la Fegamp y exdiputada; Beatriz Sestayo, delegada de Suelo Empresarial del Atlántico; Carmen Marón, exdiputada en el Congreso; Maica Larriba, ex subdelegada del Gobierno en Pontevedra; María Rivas, ex subdelegada del Gobierno en A Coruña; Marisol Soneira, exdiputada; Patricia Lojo, teniente alcalde Pobra do Caramiñal; Rosa Arcos, secretaria de FADEMUR; Rosa Gomez Limia, primera diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia; Margarita Pérez Herráiz, exdiputada de Lugo; y Yoya Blanco Rial, concejala PSOE Pontevedra, entre otras.