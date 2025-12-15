El ensayo clínico de la vacuna ante el virus respiratorio sincitial se extiende a los hospitales gallegos

El ensayo clínico de la vacuna ante el virus respiratorio sincitial (VRS), destinado a población mayor, se extiende desde este lunes a los hospitales gallegos, que se suman así a los centros de salud donde ya se estaba llevando a cabo. En total, será 13 los nuevos puntos de participación habilitados, que ya están operativos desde esta misma jornada.

La Consellería de Sanidade explica que con esta ampliación de los puntos de vacunación se pretende facilitar la participación el estudio Sincigal, al que están llamados unos 900.000 gallegos mayores de 60 años. Así las cosas, podrán acudir a ponerse su dosis sin cita previa en los siguientes hospitales: A Coruña, Virxe da Xunqueira (Cee), Arquitecto Marcide (Ferrol), Lucus Augusti (Lugo), A Mariña, Monforte de Lemos, Ourense, Santiago, Pontevedra, O Salnés y Vigo. El Gobierno gallego añade también a la lista los ambulatorios de Verín y O Barco, que se suman a otros 200 centros de salud en lo que esta campaña ya estaba en marcha.

Este proyecto, impulsado por Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), proporciona la posibilidad de vacunarse con Abryso, ya probada por las autoridades para prevenir el VRS. El objetivo es demostrar en la práctica la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega adulta, después de acreditar la eficacia de la inmunización frente al virus en neonatos. En una segunda fase, la idea es extender el estudio a toda la población mayor de 18 años.