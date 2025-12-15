El Morriña Fest anuncia a una superestrella internacional para su edición de 2026: estos son los primeros artistas confirmados

Después de anunciar la pasada semana las fechas en las que tendrá lugar el Morriña Fest el próximo verano, el festival coruñés ha revelado este lunes los primeros artistas confirmados para la edición de 2026, con la presencia de artistas con una gran influencia en el panorama internacional.

El festival, que se celebrará los días 24 y 25 de julio en el Puerto de A Coruña, buscará repetir el éxito de la pasada edición, que contó con la presencia de artistas de la talla de Residente, Ozuna, Jhayco o Nathy Peluso y que reunió a más de 35.000 personas.

Primeras confirmaciones

De cara a esta próxima edición, el gran nombre del cartel es el de Myke Towers. El artista puertorriqueño, que cuenta con más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify, es uno de los grandes nombres de la escena urbana internacional.

Con un "directo arrollador" y un repertorio repleto de éxitos globales, como 'La falda', 'Lala' o 'Si se da', será la segunda vez que el puertorriqueño haga parada en Galicia después de su concierto este verano también en A Coruña como parte de su 'Europe Tour 2025'.

Junto al 'Young King', también estará en los escenarios del Morriña Fest una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel mundial y con una larga trayectoria más que consolidada: Juanes.

El cantautor colombiano celebra este 2025 sus 25 años como solista desde el lanzamiento de 'Fíjate bien' (2000). Para celebrarlo, el autor de grandes temas atemporales como 'A dios le pido' o 'La camisa negra' llegará a la ciudad herculina con su nuevo álbum de estudio.

El cantautor colombiano Juanes / Cedida

Otro de los nombres confirmados por el festival es el de Belén Aguilera. La artista catalana, una de las voces más destacadas del pop alternativo actual, aportará su universo sonoro y una propuesta que destaca por su sensibilidad frescura y capacidad de conectar con las nuevas generaciones.

Belén Aguilera durante un concierto / Europa Fm

También estará representada la escena urbana nacional y en especial la gallega con la presencia del vigués Pedro Ruibal, más conocido como Hard GZ.

Con más de un millón de oyentes mensuales es una de las figuras más respestados e influyentes de la escena urbana española. Hard GZ llegará el próximo verano a A Coruña con su quinto álbum de estudio, 'Lacosta II', un "retrato honesto de la gente que me rodea y del territorio que ha hecho ser quien soy" que vio la luz a principios de este mes de diciembre.

Tal y como destacan desde el propio festival, estos cuatro nombres son "solo el comienzo" y en las próximas semanas se anunciarán nuevos artistas que completarán un cartel pensado para públicos diversos.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

Las entradas para el Morriña Fest 2026 saldrán a la venta este martes 16 de diciembre, a las 12.00 horas, en la web del festival (en este enlace).