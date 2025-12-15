Mercado artesanal, pista de hielo, talleres infantiles... Ferrol brilla más que nunca estas Navidades

En un mes mágico como diciembre, Ferrol se transforma en toda una capital navideña para envolver de magia sus calles con una luminosa decoración y una extensa programación de actividades ajustadas a todos los públicos. "Queremos crear un lugar bonito que la gente no dude en visitar y pueda tener como referente en estas fechas", explica el concejal de Fiestas ferrolano, Arán López.

Una de sus grandes iniciativas es el mercado navideño, habilitado desde el día 5 en la praza de Armas este espacio alberga todo tipo de productos típicos de la festividad. "Se puede encontrar joyería, adornos navideños, juguetes de madera, libros en miniatura, entre otras muchas cosas", explica el edil. El buen comer también está asegurado, pues hay instalados diversos puestos gastronómicos con ricas delicias como gofres con chocolate o vino caliente.

Por otro lado, en la praza de Armas se impartirán diferentes talleres infantiles gratuitos para el disfrute de los más pequeños. "Algunos serán de creación de adornos navideños, de repostería y cocina saludable. El horario será todos los días de mañana y tarde excepto en el periodo escolar, que serán solo por la tarde", detalla Arán. El mercado navideño estará abierto todas las jornadas hasta el 7 de enero.

Mercado de arte

Uno de los platos fuertes de la programación llegará el jueves 18 con el mercado de arte Regalarte, un proyecto ideado para que vecinos y visitantes adquieran piezas de arte elaboradas por artistas locales para que se las regalen a sus seres queridos. Esta iniciativa se alargará hasta el día 21 y tendrá lugar también en la praza de da Constitución.

Ya el viernes, 19 de diciembre, se abrirá en la alameda do Cantón la pista de hielo, que estará disponible al público hasta el 11 de enero en horario de mañana y tarde. El sábado 20 llegará el momento más especial para los niños y niñas con la llegada de Papá Noel a la cúpula (praza de Armas), donde los recibirá de mañana y tarde para escuchar los regalos que desean para estas Navidades. El protagonista también estará en la cúpula los días 21, 22 y 23.

En Nochebuena tendrá lugar a las 12.00 horas la cabalgata de Papá Noel con salida desde Caranza, mientras que por la tarde hará otra saliendo desde la carretera de Catabois. Desde el día 26 la cúpula cambiará su ambientación para dar la bienvenida a los Reyes Magos, que recibirán a los niños en la praza de Armas hasta el 4 de enero, y esa misma jornada, tendrá lugar la cabalgata de Reyes por la zona rural. El 5 de enero será la cabalgata de Reyes desde la rúa Venezuela hasta el barrio de la Magdalena.

La programación también incluye otras interesantes actividades como los paseos en tren turístico desde la paza de Armas, disponibles al público hasta el 4 de enero; o la exposición navideña de figuras playmobil, habilitada en el Centro Cultural Carvalho Calero también hasta el 4 de enero.

"Buscamos que la gente de Ferrol y que viene de fuera celebre esta época tan bonita con familia y amigos en una ciudad que brilla más que nunca", apunta el concelleiro.