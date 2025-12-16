Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal en A Coruña: una fallecida al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina

El siniestro tuvo lugar este lunes poco antes de la medianoche

Es el segundo accidente mortal en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña en menos de un mes

Accidente mortal en Alfonso Molina: Una persona fallecida al salirse un coche de la calzada.

Accidente mortal en Alfonso Molina: Una persona fallecida al salirse un coche de la calzada. / @EloyTP

Sandra Abad

Una mujer ha resultado fallecida en un accidente de tráfico ocurrido anoche en A Coruña, en la avenida de Alfonso Molina, según la información ofrecida por los Bomberos, que acudieron al lugar del siniestro, y por la Policía Local de A Coruña y la Guardia Civil de Tráfico. El accidente tuvo lugar anoche a las 23.52 horas cuando el vehículo que resultó accidentado circulaba, en sentido salida de la ciudad, por el kilómetro 2,900 de la AC-11 y sufrió una salida de vía por el margen derecho "hacia un talud ascendente", según explica la Guardia Civil de Tráfico, que añade que a consecuencia del vuelco del turismo "la puerta de la conductora y única ocupante se abre y es proyectada fuera del vehículo, siendo aplastada por la carrocería, lo que provoca su fallecimiento". Aclaran además que la conductora hacia uso del cinturón de seguridad.

Al lugar del accidente acudieron, además de los Bomberos, efectivos de la Policía Local, el 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Segundo accidente mortal en menos de un mes

El de anoche es el segundo accidente mortal en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña en menos de un mes tras el fallecimiento de una joven de 20 años en otra salida de vía el pasado 25 de noviembre al empotrarse un turismo contra una columna de hormigón.

