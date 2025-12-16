Caso Tomé: Besteiro defiende la gestión de PSdeG para "sacar del foco" a la víctima

La polémica tras la denuncia por acoso sexual contra José Tomé llega al pleno presupuestario. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido la gestión que su partido realizó de la denuncia interna por acoso sexual contra el exlíder socialista en Lugo José Tomé para "sacar del foco" a la víctima, que considera que es "lo fundamental". Al inicio de su intervención en el pleno presupuestario del Parlamento gallego, Gómez Besteiro ha empezado expresando "de forma clara y contundente" el "apoyo, afecto y solidaridad" de su partido "a todas las víctimas de acoso, estén donde estén y sean quienes sean" y ha afirmado que "el acoso y la denuncia no tienen carné político de un solo partido".

En esta misma línea, establecida el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de los socialistas gallegos, que no intervenía públicamente desde el pasado viernes, ha asegurado que aunque estos casos no se producen solo en un partido, sí que el PSOE es "el único que dio un paso adelante en la protección contra estos delitos", al establecer un canal interno y "dejando fuera del foco a la víctima".

De esta manera, ha respondido a las críticas de BNG y PPdeG en el pleno y ha dicho a los miembros de este partido que "deberían estar callados" porque no actuaron igual ante el caso del exconselleiro do Mar Alfonso Villares, quien dimitió por una denuncia por agresión sexual, de la que sí se dio a conocer la identidad de la denunciante.

Primero ha sido la diputada del BNG Noa Presas quien ha considerado que no se puede iniciar este debate presupuestario anual "como si nada" y ha defendido la "tolerancia cero" ante este tipo de casos y que su partido "siempre, siempre estará al lado de quien denuncia, sea quien sea el acusado". "La política tiene que estar a la altura de las circunstancias, es tiempo de femininismo", ha proclamado Presas, antes de abordar la defensa de las enmiendas de su partido a los presupuestos.

Poco después, la diputada y secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha abundado en que no se puede debatir un día como hoy "como si no hubiese pasado nada", tras el "inicio de un espectáculo bochornoso" de la última semana, ante el que ha manifestado el apoyo de su partido "a todas las víctimas de violencia de género, pero especialmente a las víctimas de las agresiones sexuales del señor José Tomé". Prado ha acusado al PSdeG de "ponerse del lado del agresor" y al mismo tiempo "romper" con la presunción de inocencia, mientras que ha criticado al BNG por "ser cómplices" al no romper con los socialistas en la Diputación de Lugo -que Tomé sigue presidiendo en funciones- e "intentar mantenerse en el poder a costa de cualquier precio, incluso con el apoyo a un agresor sexual".

Manifiesto de militantes y cargos socialistas

Gómez Besteiro también ha asegurado que sus propias afirmaciones sobre los hechos relativos al caso de Tomé fueron "atenidas a la verdad siempre", y buscando "preservar el anonimato de la víctima" y, a partir de ahí, sigue la persecución de los hechos y la denuncia, bien por el mecanismo legal o por el interno del partido. Un "canal de denuncias anónimo" que ha animado a todos los partidos a implantar aunque les pueda resultar "doloroso", porque es "un avance en la protección de todas las víctimas que sufren acoso".

El líder del PSdeG no ha aludido al manifiesto impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y que han suscrito unos tres centenares de personas, entre ellos muchas mujeres con cargos orgánicos y los expresidentes socialistas de la Xunta Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño. Las firmantes del manifiesto apuestan "por el feminismo en el PSdeG-PSOE" y muestran su apoyo a Silvia Fraga, que dimitió de su cargo como secretaria de Igualdad de la Ejecutiva encabezada por José Ramón Gómez Besteiro por discrepancias sobre como se gestionó el caso de la denuncia interna por acoso sexual contra Tomé.

El caso de denuncias contra Tomé trascendió hace justo una semana en un programa de televisión y no fue hasta tres días después, el pasado viernes, cuando Gómez Besteiro hizo unas declaraciones públicas en las que negó que tuviera contacto directo con ninguna denunciante y aseguró que el pasado mes de octubre sí recibió a una persona que le relató los comportamientos del exlíder del PSdeG en Lugo hacia otra mujer.