Así será el invierno en Galicia después de un otoño "extremadamente cálido"

Con diciembre superando su ecuador y la mirada puesta ya en la Navidad, son muchos los que se preguntan si el clima acompañará o será un enemigo durante las fiestas. Si piensas visitar Galicia en estas fechas señaladas, desde EL CORREO GALLEGO te contamos como va a ser el tiempo en las próximas semanas.

Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció su predicción estacional para el trimestre invernal comprendido entre enero y marzo y, según detalló su portavoz, Rubén del Campo, es "altamente probable" que este 2025 acabe como un año "extremadamente cálido" y que sea uno de los cuatro años con temperatura media más alta de la serie histórica (el periodo comprendido entre 1991 y 2020).

El organismo metereológico estima que 2025, que ya lleva 25 días de récords de calor, puede terminar con una temperatura media sobre los 15 grados para el conjunto del país, siendo también un año húmero, ya que hasta el 9 de diciembre se acumularon 633 mm, un 8% por encima del promedio.

Un otoño "muy cálido"

Esta previsión llega además, después de un otoño, que metereológicamente abarca desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre, "muy cálido". Con una temperatura media de 15,4 grados, un grado por encima del promedio del periodo de referencia, ha sido el noveno otoño más cálido de la serie y el octavo en lo que va de siglo.

En el caso de Galicia, la mitad oriental de la comunidad, así como parte de la Costa da Morte, presentaron unas anomalías de las temperaturas de este pasado otoño de unos 0,5 grados respecto al promedio normal del período 1991-2020, mientras que el resto de la comunidad apenas contó con variación.

Mapa con las anomalías de la temperatura registrada en el otoño de 2025 respecto al promedio normal del período 1991-2020 / Aemet

Más seco de lo habitual

También resultó un otoño "seco", con una precipitación media sobre la España peninsular de 166,3 mm, el 83% del valor normal en el periodo de referencia.

En este sentido, resultó especialmente seco el otoño en la provincia de Lugo y el norte de Ourense, con especial énfasis en la Mariña lucense.

Por contra, el sur de Galicia es una de las pocas zonas de España, junto a la costa occidental, el suroeste de Castilla y León, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía occidental, que presentaron condiciones húmedas este otoño.

Mapa con el porcentaje de las precipitaciones respecto al promedio normal del período 1991-2020 durante el otoño de 2025 / Aemet

¿Cómo será el invierno?

Siguiendo con el mismo patrón que en el otoño, la Aemet ha avanzado que en el invierno metereológico (correspondiente al trimestre comprendido entre diciembre y febrero) se esperan temperaturas por encima del promedio. "Sería el octavo invierno cálido consecutivo", apuntó Del Campo al respecto.

En este sentido, detallan que hay una probabilidad del 70% de que este periodo tenga temperaturas más altas de las habituales en Galicia, las provincias del Cantábrico, Baleares y Canarias, mientras que será de un 60% en el resto del país.

Aún con todo, el portavoz de la Aemet incidió en que aunque se trata de una predicción estacional de temperaturas más suaves que de costumbre, "esto no quiere decir que en momentos puntuales podamos tener días con fríos, con heladas e incluso nevadas".

Si que hay una mayor incertidumbre en cuanto a las precipitaciones, sin una tendencia clara en el conjunto del país. Y es que, a excepción de Canarias (con un 40% de probabilidades de que sea seco y un 25% de que sea húmedo), es igual de probable que el trimestre sea lluvioso, normal o seco.