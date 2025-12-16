El gallego Luis Tosar, entre los galardonados con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes

El Gobierno ha aprobado este martes la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a 35 personalidades y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural en España.

Entre la treintena de galardonados se encuentra el actor gallego Luis Tosar, que será además, el encargado de presentar la gala de los Goya el próximo 28 de febrero.

Junto al de Xustás también serán galardonados, entre otros, la cantante María del Monte, el grupo musical Los Chichos, el festival Primavera Sound, la librería Rafael Alberti, el grafitero Jesús Manuel Pinto García (Suso33), la directora Alauda Ruiz de Azúa o, a título póstumo, a la actriz Verónica Echegui.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Todos los galardonados

La lista completa de los galardonados está compuesta por la directora Alauda Ruiz de Azúa, el historiador de arte Daniel Giralt-Miracle Rodríguez, la artista plástica Roberta Lucía Marrero Gutiérrez (a título póstumo), la Librería Rafael Alberti, el Festival Primavera Sound, la arqueóloga Teresa Chapa Brunet, la cantautora Christina Rosenvinge Hepworth, la historiadora de arte Miren Begoña Arzalluz Loroño, la Familia Pla-Solina, la coreógrafa Laura Kumin, la directora artística Margaret Jova, la actriz Emma Vilarasau Tomàs, el periodista Andrés Vázquez de Sola (a título póstumo), el DJ Óscar Mulero Crecente, el director José Luis Cienfuegos Marcello (a título póstumo), la Fundación Palarq, la diseñadora de videojuegos Tatiana Delgado Yunquera, el diseñador André Ricard Sala, el grafitero Jesús Manuel Pinto García (Suso33), el médico Francisco Etxeberría Gabilondo, el historiador Manuel Jesús Borja-Villel, la actriz Verónica Echegui (a título póstumo), la cantante Karina, el creador del INAEM José Manuel Garrido Guzmán, el coreógrafo Marcos Morau, la cantaora Estrella Morente, el Ateneu Popular 9 Barris, el escritor Manuel Vicent Recatalá, Los Chicos, la dibujante Ana Miralles López, la Fundación Vozes, el actor Luis Tosar, la filóloga Irene Vallejo Moreu, el arquitecto Juan Miguel Hernández León y la cantante María del Monte.