Así es el plan anti incendios de Medio Rural: mayor inversión en los desbroces y más «parroquias priorizadas»

Cinco meses después de la mayor ola incendiaria nunca antes vivida en Galicia, la Xunta se pone manos a la obra con la creación de un nuevo convenio para la gestión de biomasa en las franjas secundarias para el periodo 2026-2029. Con el fin de reducir el riesgo de incendios, la Consellería de Medio Rural incrementará el presupuesto para el desbroce de los márgenes de protección situados alrededor de núcleos urbanos, viviendas aisladas, urbanizaciones, instalaciones industriales y otras infraestructuras críticas.

Así lo ha anunciado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en la mañana de este lunes tras la firma de un nuevo convenio autonómico con la empresa pública Seaga «completamente necesario y completamente urgente». El tiempo apremia y, tal y como se anunció la semana pasada, Galicia debe tener el pacto firmado antes de que acabe el año para poder cumplir con la ley: todo tiene que estar desbrozado antes del 31 de mayo.

El nuevo presupuesto «duplicará» el anterior, que se remonta al año 2018. La inversión destinada a estos trabajos se ha incrementado hasta los 25 millones de euros anuales, cifra que incluye el fondo específico de limpieza de franjas, dotado con 10 millones. La intención de Medio Rural es poner a disposición de «todos los concellos adheridos» al acuerdo más recursos y herramientas para prevenir la propagación del fuego e intentar que llegue a «todos» esos municipios, «especialmente con aquellos de menos de 10.000 habitantes». «Esto es para tener nuestros montes más protegidos de cara a un posible incendio», insistió Gómez a la vez que recalcó que los concellos «tendrán que adherirse de nuevo, como hicieron con el anterior».

Tras la reunión entre la directora de Seaga, Luisa Piñeiro, y la conselleira —acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez— la titular autonómica matizó que habrá «muchos más propietarios que podrán contratar con la empresa pública Seaga la limpieza de esas fincas en el entorno de esas franjas secundarias».

Entre las novedades de este renovado convenio anti incendios, la Consellería destaca el aumento del número de parroquias priorizadas: de 157 a 276. Los particulares podrán seguir contratando a Seaga para desbrozar por un importe de 420 euros por hectárea. Los trabajos de limpieza también pueden extrapolarse fuera de esas parroquias, ya que Seaga podría realizar «ejecuciones subsidiarias en hasta 10 hectáreas por concello y la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales», según la Xunta.

Política forestal

Sin embargo, la comisión sectorial Rural Galego Vivo de Movemento Sumar Galicia considera que esta medida está limitada a «reforzar un modelo basado en el desbroce y en la tramitación administrativa, sin abordar los problemas de fondo del territorio». La formación política considera que estas actuaciones deberían formar parte de una «política forestal moderna, ligada al desarrollo rural, a la dotación de servicios, y a la generación de actividad productiva ganadera y agrícola».