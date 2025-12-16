Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento recupera en la zona de las Esclavas el cuerpo del pescador desaparecido en A Coruña

La central de Emergencias 112 Galicia recibió anoche un aviso por la posible desaparición de una persona que estaba pescando

El cadáver fue avistado por personas que paseaban por el lugar y que advirtieron a los rescatadores

Operativo de búsqueda de un pescador desaparecido en la zona de Visma.

Operativo de búsqueda de un pescador desaparecido en la zona de Visma. / Casteleiro

Europa Press

Salvamento Marítimo recuperó en la tarde de este martes en A Coruña el cuerpo sin vida del pescador de 66 años que había desaparecido la noche anterior en la zona de Visma. El cadáver fue recogido por una lancha tras haber sido advertidos los rescatadores por personas que circulaban por la zona de las Esclavas que lo avistaron. Una mujer que hacía fotos de la operación de rescate explicó a este periódico que unos jóvenes no residentes en la ciudad le preguntaron si se estaba buscando a alguien porque habían visto un cuerpo flotando boca a abajo en la rotonda de las Esclavas, por lo que se acercó y comprobó la presencia del cadáver.

La mujer dio aviso al 061 y luego hizo señales a los equipos de rescate y al helicóptero Helimer, que sobrevolaba entonces la zona del Millennium, a lo que fue ayudada por un hombre que se quitó la chaqueta para agitarla y llamar la atención de los rescatadores. Al poco tiempo llegó al lugar la lancha de Salvamento Marítimo Salvamar Betelgeuse, que retiró el cuerpo, así como agentes de la Policía Local y una ambulancia. El cadáver fue trasladado al Hospital Universitario, donde se le efectuará la autopsia.

Fuentes de emergencias explicaron que alrededor de las 14.00 horas se encontró una mochila, propiedad del desaparecido, a flote por la zona, lo que confirmó la desaparición del pescador, que había estado pescando en una zona de rocas en las inmediaciones del ascensor del monte de San Pedro y el Millenium. Un particular alertó sobre las 08.40 horas de este martes a la central de emergencias de que un familiar había salido a pescar a las 19.00 horas de este lunes y no había regresado.

Los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Gardacostas de Galicia, a Salvamento Marítimo, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil. El operativo de búsqueda se desarrolló por tierra, mar y aire con la participación también de la Guardia Civil y la Cruz Roja.

