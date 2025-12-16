El sindicato médico O'Mega mantiene su huelga para enero en Galicia por el Estatuto Marco y contra el Sergas

El sindicato médico O'Mega ha comunicado que mantiene su convocatoria de huelga para el 14 y el 15 de enero en Galicia al considerar que el preacuerdo alcanzado este lunes entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de clase "no contiene medidas que satisfagan las demandas de los facultativos de contar con un Estatuto Marco propio" y porque la Xunta "continúa negándose a negociar con los representantes sindicales de los médicos gallegos cambios que contribuyan a la dignificación de la profesión".

Tal y como advierten en un comunicado, la huelga, que a partir del 15 de enero podría convertirse en indefinida, fue convocada para demandar el cumplimiento el compromiso adquirido por la Consellería de Sanidade de negociar con los médicos adscritos al Servicio Galego de Saúde (Sergas) medidas que "garanticen el mantenimiento de un nivel asistencial de calidad a los usuarios sin menoscabar el derecho de los facultativos a disfrutar de su vida personal y familiar".

Acabar con la obligatoriedad de las guardias que hacen que muchos médicos tengan que trabajar durante 24 horas seguidas, el reconocimiento de la carrera profesional computando el total de años trabajados y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales son algunas de las reivindicaciones de los facultativos gallegos, que también reclaman de la Xunta de Galicia la reapertura de una negociación sobre las condiciones laborales y retributivas del personal de los servicios de urgencias tanto hospitalarias como de Atención Primaria.

Indican además que estas peticiones son las mismas que las que llevaron al sindicato a convocar este mes una huelga de cuatro días.