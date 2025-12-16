Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia: "Es un paso muy importante para nosotros"

Considerada como un "referente indiscutible dentro de la gastronomía urbana" ofrecerá sus virales 'smash burgers'

La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia

La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia / VICIO

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Una de las cadenas de hamburguesas más famosas de España, conocida por su fuerte presencia en redes sociales y por haber conquistado a influencers, está a punto de abrir su segundo establecimiento en Galicia.

Considerada como "la marca líder de 'smash burgers' en España", se trata de VICIO, la hamburguesería creada en 2020 por Aleix Puig, ganador de MasterChef 7, y Oriol de Pablo.

Nuevo aterrizaje en Galicia

Tras abrir su primer establecimiento en la comunidad el pasado verano en Vigo, la hamburguesería más viral aterriza ahora también en A Coruña, en concreto en el centro comercial Marineda City.

"Llegar a A Coruña y, en conceto, a Marineda City, es un paso muy importante para nosotros. Galicia es una tierra con una cultura gastronómica increíble y nos hace muchísima ilusión introducir aquí nuestra propuesta. Estamos preparados para ofrecer una experiencia que esté a la altura de un público tan exigente", señala Aleix Puig.

Hamburguesa de VICIO

Hamburguesa de VICIO / Cedida

Este nuevo establecimiento en la ciudad herculina estará ubicado en el espacio que antes ocupaba El Corte Inglés y contará con una superficie interior de 305,75 m2 y una terraza de 77,10 m2, creando un "espacio diseñado para ofrecer la experiencia gastronómica característica de VICIO".

Impulsada por sus 'smash burgers', un branding rompedor y llamativo y una estrategia centrada en la calidad del producto, la marca se ha consolidado como una de las hamburgueserías con mayor nombre en el panorama nacional y como "referente indiscutible dentro de la gastronomía urbana", contando con 37 locales por toda España.

