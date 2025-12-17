¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?

El nuevo billete único de transporte que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner en marcha a partir de la segunda quincena de enero en España todavía tiene muchos interrogantes por resolver. Sin embargo, sí se conocen algunos detalles más allá del precio que permiten aventurar el posible impacto que tendrá en la movilidad de Galicia.

De arranque, el billete único costará 60 euros al mes, que se reducen a 30 euros mensuales para los menores de 26 años, dentro de las políticas de discriminación positiva hacia los jóvenes. Según los cálculos del Ejecutivo, beneficiará a unos dos millones de españoles, que podrán ahorrar hasta un 60% del gasto mensual en transporte público.

Además, Sánchez avanzó que este nuevo billete único incluirá los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido de competencia estatal. Es decir, que los gallegos podrían usarlo para moverse en los trenes de Media Distancia y en los autobuses de Alsa y Monbus que viajan fuera de Galicia.

Enlaces de tren desde Santiago

Con esta premisa, el billete único permitiría desplazarse en tren por todo el eje atlántico, desde Santiago a A Coruña, Vilagarcía, Pontevedra o Vigo, tanto en los Avant como en algunos regionales. Este es sin duda el eje de comunicación con mayor potencial para su uso, ya que solo en 2024 movió más de 5 millones de viajeros, siendo el trayecto de Media Distancia con más demanda de España. Sin embargo, es cierto que Renfe ya dispone de abonos mensuales para esta línea para usuarios frecuentes, aunque con precios algo más elevados. El de Santiago-A Coruña son unos 90 euros al mes, con o que el ahorro sería de 30 euros.

Como el nuevo billete único incluye la Media Distancia de Renfe, también englobaría los viajes Santiago-Ourense, pero no en los Alvia ni los AVE de la Alta Velocidad, sino en los Avant, que tienen una media de cinco frecuencias diarias por sentido.

Como Galicia no cuenta con servicio de Cercanías ni con metro, que también estarían incluidos en el nuevo billete, el impacto sería menor que en otras comunidades.

Autobús de Monbus en Santiago. / ECG

También en autobús

La principal novedad, y ventaja, del billete único que prepara el Ministerio de Transportes para 2026 en España sobre los abonos de Renfe es que también incluye el autobús, en concreto las líneas de competencia estatal, que en el caso de Galicia son las que conectan con otras comunidades a través de empresas como Alsa o Monbus.

En concreto, desde Santiago, Alsa tiene enlaces con tres estaciones de Madrid (entre ellas el aeropuerto), dos de Barcelona, tres de Oviedo, una de Bilbao y una de Salamanca. Y desde A Coruña añade por ejemplo Ponferrada y Gijón. Del mismo modo, Monbus conecta Vigo con las dos principales capitales de España, entre otras opciones, lo que abre el abanico de posibilidades de conexión por carretera con el nuevo billete único una vez se ponga en marcha.

Sumar la red autonómica

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", apuntó Pedro Sánchez al dar a conocer este nuevo abono de transportes, que supone replicar una iniciativa alemana (Deutschlandticket), aunque en ese país se incluye todo el transporte público por 63 euros.

En cualquier caso, el Gobierno abre la puerta a que las comunidades puedan llegar a acuerdos para integrar también el transporte de su competencia, en el caso de Galicia la amplísima red de autobuses intraautonómica, pero en otros territorios serían por ejemplo los Cercanías o el metro. En todo caso, ese escenario que se planeta es complejo, ya que la Xunta cuenta con sus tarjetas y bonos propios de descuento, que incluyen incluso la gratuidad en muchos viajes para jóvenes y mayores.

La medida del billete único anunciado por el Gobierno se aprobará casi con toda probabilidad en el Consejo de Ministros del próximo martes 23, lo que permitiría aplicarlo a finales de enero.