¿Por qué A Coruña tiene más kilómetros de costa que todo Andalucía?

¿Sabías que la provincia de A Coruña tiene más kilómetros de costa que toda la comunidad autónoma de Andalucía? Frente a los 910 kms de Andalucía, A Coruña se eleva con 956 kms, unos números que a simple vista resultan sorprendentes, especialmente si nos fijamos en la superficie que ambos lugares ocupan en un mapa. Y es que si hablamos de ello, Andalucía gana de forma estrepitosa con sus 87.597 kilómetros cuadrados frente a los casi 8.000 de A Coruña.

Este dato que todavía a muchos les cuesta asumir, se volvía viral el año pasado en redes sociales tras ser compartido por la cuenta de X Relatando Historia. La explicación es mucho más sencilla de lo que parece: A Coruña tiene más kilómetros de costa por sus rías, cabos y entrantes que fragmentan el litoral, teniendo este un perfil tan accidentado que gana al andaluz, que es más rectilíneo en comparación.

Polémicas palabras de Feijóo

Esta revelación se ha vuelto a poner a la orden del día en las últimas horas tras las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la cena de Navidad de los populares del pasado lunes, celebrada en la sede madrileña de la calle Génova. "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", dijo.

Un discurso desacertado que ha desatado la polémica en la región y han sido numerosas las personalidades que le han contestado a través de redes sociales. Entre ellas, Alejandro Sanz que, aunque nació en Madrid, sus padres son gaditanos y vivió su infancia en Algeciras. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", compartía el artista a través de X.

También lo hizo, aunque a través de su Instagram, el cantante malagueño Pablo Alborán. "Dicen que no sabemos contar. Será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías", escribía.

Otra de las contestaciones más sonadas en redes fue la de José Ignacio García (portavoz de Adelante Andalucía) que, junto a un vídeo en el que se escuchaban las polémicas declaraciones, escribía: "Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP. Ojalá Feijóo y Moreno Bonilla se pelearan por el número de sanitarias contratadas en vez de por estas tonterías".

En la misma línea se expresaba la expresidenta andaluza y actual senadora Susana Díaz, que a través de X criticaba a Feijóo no solo por "despreciar" a Andalucía, sino también por "retratar su soberbia", afirmando que "lo grave no es la frase, es la carcajada del salón. Burlarse de un pueblo trabajador no es humor: es clasismo y falta de respeto".