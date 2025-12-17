De la lotería al bingo: los gallegos pierden 535 millones en juegos de azar en un año

Los juegos de azar forman parte del día a día de miles de personas cada día en Galicia. Al menos así se desprende del último informe del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), la patronal del sector, que da a conocer que los gallegos perdieron 535 millones de euros el pasado año en cuestiones como la lotería, los casinos, el bingo o las máquinas tragaperras que aún forman parte del paisaje de locales de restauración a lo largo de todo el territorio.

Los datos de juego real, aquel hace referencia a la diferencia entre las cantidades apostadas y los premios, son los que revelan las pérdidas en la comunidad, que crecen con respecto a 2023, algo más de 30 millones. Son, además, 267,5 millones más que hace dos años, si bien esta diferencia tan holgada se debe, en buena parte, a que el Gordo de la Lotería de Navidad regó económicamente varios puntos del territorio gallego.

Si se echa la vista un poco más atrás, se trata de la mayor cantidad de juego real desde la pandemia, acercándose a la cifra de 2019, cuando se alcanzó el máximo, con unas pérdidas por parte de los gallegos de 541,2 millones de euros. Todos estos datos reflejan el juego presencial, ya que las apuestas u otros tipos de entretenimiento online que impliquen la apuesta de dinero no figuran por comunidades.

Así las cosas, las cantidades apostadas por la ciudadanía no tuvieron un crecimiento especialmente acusado, pasando de los 1.400 millones en 2023, a los 1.535 del pasado año. Con todo, el sector continúa creciendo a pesar de las normativas que, con el tiempo, se han ido endureciendo. Sin ir más lejos, en Galicia se aprobó a mediados de 2023 la Lei reguladora dos xogos — con los votos en contra de BNG y PSdeG, para los que la norma no era suficiente —, que, entre otras cuestiones, prohíbe abrir locales a menos de 300 metros de centros de enseñanza y limita a dos el número de máquinas tragaperras en los bares.

Entra, además, a debate otra cuestión, la de los trastornos asociados al juego. El Ministerio de Sanidad, en su última Encuesta sobre el alcohol y otras drogas en España, con datos de 2024, apunta a la prevalencia de posible juego problemático del 1,4%, entre la población que con una edad comprendida entre los 15 y los 65 años. «Disminuye respecto a años anteriores», reza el informe, que eleva el porcentaje entre los jóvenes de 14 a 18 años —en este caso con datos de 2023– al 4%.

El estudio de Cejuego fija los niveles de «trastorno de juego» este año en torno al 0,2%, entre la ciudadanía de 18 a 75 años. «Se ve la misma tendencia descendente en otros estudios recientes, tanto en España como en Europa», reza el informe que firma la patronal del sector.

Las apuestas estatales se llevan la mayor tajada

Las apuestas estatales son, un año más, las que se lucran más en Galicia. Con citas tan destacadas a nivel social como el Gordo o la Lotería del Niño acumulan el 46,6% del juego real en la comunidad, alcanzando los 249,6 millones de euros. Le siguen las máquinas B, más conocidas como tragaperras, que copan el 24,5% con 131 millones. El tercer puesto lo ocupan los cupones de la ONCE, a través de los que los gallegos perdieron 70,2 millones de euros, lo que se traduce en el 13,1% del juego real.

A nivel estatal, las pérdidas de la ciudadanía se colocaría en los 10.270 millones de euros, una cifra que ascendería hasta los 11.724 millones, si se tiene en cuenta el juego online. Supera, así, a la del año anterior, cuando fue de 11.232 millones. En este caso, las loterías y apuestas del Estado suponen el 34%.