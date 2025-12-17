Miles de profesores se manifiestan en Santiago en defensa de la enseñanza pública

Vestidos de negro o portando ataúdes en representación del "entierro" de la enseñanza pública, miles de profesores se han manifestado este miércoles por las calles del centro de Santiago de Compostela en defensa de la enseñanza pública, en la última jornada de las dos de huelga convocadas esta semana por la CIG y el STGE, sindicatos mayoritarios en este sector. La marcha, que salió del Parlamento de Galicia y concluyó ante la Consellería de Educación de la Xunta en San Caetano -y en la que se vieron carteles escritos en gallego como "La comunidad educativa está de luto, sin recursos no hay educación", "Enseñanza pública RIP" o "Diversidad abandonada"- iba encabezada por una gran pancarta que pedía un "Ensino público galego con futuro".

Otras sostenían una especie de esquela en la que se podía leer: "La enseñanza pública gallega no murió, la dejaron morir. Firmado: Pompas fúnebres educativas Román", en referencia al nombre del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. "Estamos simulando el entierro de la enseñanza pública. Ayer se aprobaron unos presupuestos que dinamitan la enseñanza pública, se estancan y prevén el mismo número de profesorado", ha declarado a la agencia EFE la secretaria xeral de CIG Ensino, Laura Arroxo. A su juicio, las políticas del PP "están enterrando la enseñanza pública de calidad", que precisa "más recursos humanos y más profesorado".

Las principales reivindicaciones

Arroxo ha enumerado las principales reivindicaciones de la huelga: recuperar el horario lectivo de antes de la crisis (21 horas en primaria y 18 horas en secundaria y el resto de enseñanzas), reducir las ratios en todas las etapas educativas con un calendario "más corto que el de la Xunta que va hasta el año 30 y pico", y sobre todo aumentar el personal para atender a la diversidad, "uno de los problemas principales que tienen ahora todos los centros".

La sindicalista ha dicho no tener datos del seguimiento de la huelga estos dos días, pero ha asegurado que éste es "amplio" y "no ha decaído", ya que "la gente está muy implicada en los centros educativos". "Lo vemos aquí, ese 10% de seguimiento que dice el conselleiro está hoy solamente en la calle. Si somos 30.000, hoy hay ya más de 3.000 docentes en esta manifestación", ha apuntado, y ha recordado al titular de Educación que la CIG "es el sindicato mayoritario en la enseñanza".

Por su parte, la secretaria de Organización del Sindicato de los Traballadores do Ensino de Galiza (STGE), Comba Campoy, ha asegurado que "no hay profesorado suficiente" para atender a la diversidad, a pesar de que "la Xunta se esmera mucho en vender esa atención". Según los portavoces sindicales, no se están cumpliendo las ratios, ya que la máxima se sitúa actualmente en 25 alumnos en infantil y primaria y "hay muchísimos centros donde están en los 29 porque ellos mismos saben que hay niños que computan doble o incluso triple porque necesitan unos apoyos extras que no se están realizando", ha señalado Campoy.

Los representantes de los trabajadores afirman que la Xunta solo cuenta para la ratio a los niños con discapacidad, no con necesidades especiales, y denuncian que las familias tengan que manifestarse a las puertas de los centros a mitad de curso para conseguir el profesor que deberían haber tenido al principio del mismo.

La Xunta cifró el martes el seguimiento de la huelga en un 10%, mientras que el conselleiro de Educación ha acusado a la CIG de "apostar por romper todos los puentes" y ha considerado "inaudito" convocar una huelga "en días de evaluación" para "tomar como rehenes a los alumnos y las familias". Rodríguez ha resaltado que el acuerdo que firmó en 2023 con tres sindicatos -CCOO, ANPE y UGT-, al que la semana pasada se adhirió también CSIF, "está permitiendo mejorar de forma progresiva un sistema educativo que ya es bueno". En este sentido, ha afirmado que las ratios de 20 alumnos, que "se están aplicando de forma progresiva en infantil", están "por debajo de las de la Administración socialista del estado". Asimismo, ha asegurado que su departamento ha incrementado la masa salarial del profesorado "con diferentes complementos" y reducido "el horario de los profesores de primaria".