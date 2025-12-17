Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': "Es insuperable"

Las rondallas son agrupaciones folclóricas compuestas por gran variedad de intrumentos musicales, principalmente de cuerda, acompañados de panderetas, castañuelas, claves y otros intrumentos de percusión.

'Rondallas' es también el título de la última película del afasmado director Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez o el compostelano Tamar Novas, que llegará a los cines el próximo 1 de enero.

Este martes, el director visitó junto al asturiano Javier Gutiérrez 'La Revuelta' para presentar su nuevo filme, que narra cómo después de un naufragio, un pequeño pueblo pesquero deciden recuperar la ilusión y dejar el luto atrás uniéndose para poner en marcha la rondalla.

"El público se va a emocionar pero también se va a divertir mucho", adelantó Javier Gutiérrez en el programa de David Broncano. Por su parte, el director destacó "como juntos, a través de la música y de compartir un bien común, podemos superar los traumas del pasado".

Broncano, un "rondalleiro" más

Sin embargo, lo más destacado llegó al final del programa, cuando uno de los grandes protagonistas de la película le entregó al presentador compostelano un chalecho, acompañado de la frase "declárate rondalleiro".

David Broncano, con el chaleco de la rondalla ficticia Gran Sol creada para la película / La Revuelta

Pero la sorpresa no fue solo el chaleco, sino que vino acompañada de una interpretaciónal son de la gaita, la caja el bombo, el cristo y la charrasca de 'Thunderstrak' de AC/DC por parte de la rondalla Gran Sol, rondalla ficticia creada para la película y que está intregrada mayoritariamente por miembros de la de Santa Eulalia de Mos y músicos de otras agrupaciones.

Precisamente, el reconocido tema de una de las grandes bandas de rock de la historia fue el germen de la película. La rondalla de Santa Eulalia incluyó, bajo la dirección de Daniel Burgos, la canción en su repertorio en el año 2016. Luego, un vídeo de una de sus interpretaciones se hizo viral y llegó al productor noiés Ramón Campos y al director que decidieron crear la película.

Ahora, poco antes de llegar a los cines, la rondalla Gran Sol dejó su huella también en la pequena pantalla y, como destacó 'La Revuelta' en sus redes sociales: "Es insuperable nuestra cultura".