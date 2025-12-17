El próximo 2026, año de Otero Pedrayo

Si 2025 es el Ano Castelao, 2026 será dedicado a Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), una figura que "nos une a todos" e imprescindible de la literatura y de la identidad gallega contemporánea, por el cincuenta aniversario de su fallecimiento. El Parlamento, en consideración de la «transcendencia da súa figura na construción da Galicia moderna», propone reconocer el próximo 2026 como Ano Oteriano, «promovendo actividades de investigación, difusión e posta en valor da súa vida e obra en colaboración coas institucións culturais, educativas e académicas do país».

Gratitud del pueblo gallego

Novelista, ensayista, político, geógrafo, profesor y miembro destacado de las Irmandades da Fala y del Partido Galeguista, Otero Pedrayo, 'Patriarca das Letras Galegas', fue uno de los pilares esenciales del florecimiento cultural de todo el país gallego. Defendió su visión galeguista como nadie, representando a toda una generación de pensadores y defensores de la cultura universal y del compromiso con Galicia.

Se formó en el galeguismo de Antón Losada Diéguez, Vicente Risco y Florentino López Cuevillas, formando parte del Grupo Nós y del Ateneo Ourensán en 1914. Por ello, la Real Academia Galega (RAG) lo nombró miembro numerario en 1929. En su faceta política, primero fundó y presidió en Partido Nazonalista Repubricán de Ourense, desde donde defendió la cooficialidad de las lenguas y la autonomía de Galicia. En 1931, ya como diputado en las Cortes españolas, participa en la fundación del Partido Galeguista.

El autor de infinidad de obras, como la Guía de Galicia, que también celebra su centenario, o Arredor de si (1930), también fue represaliado tras el levantamiento militar de 1936, siendo apartado de la enseñanza, a la que tardaría 12 años en regresar. El 1950 se convierte en el primer catedrático de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Además, fue el último presidente del Seminario de Estudos Galegos. Actualmente, la Fundación Otero Pedrayo, radicada en Trasalba-Amoeiro, donde nació, vela por la proyección de su figura.