Rueda y Pontón elevan la bronca por el caso Tomé con el futuro de la Diputación de Lugo en el centro

Tal y como era previsible, la tensión fue notable en la última sesión de control en el Parlamento de Galicia antes del parón de las fiestas navideñas. Con la crisis abierta en el PSdeG tras conocerse denuncias por supuesto acoso sexual contra el ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo -hasta el día 30 de este mes - y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, tanto BNG como PPdeG elevaron el tono de sus intervenciones en las que se acusaron mutuamente de tapar actitudes y comportamientos machistas.

"Señorías, estamos en el último pleno de este año 2025 y me gustaría dejar aquí un mensaje para el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente para las mujeres: tolerancia cero ante la violencia machista venga de donde venga y afecte a quien afecte". Así se pronunció en su turno de palabra en el hemiciclo gallego la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cuya formación gobierna en coalición con los socialistas en el ente provincial, en el que el voto de Tomé, que ya avanzó que mantendrá su acta como diputado no adscrito, puede ser fundamental para la continuación de este liderazgo.

Pontón se mostró, así, contundente en una sesión en la que hubo silencio por parte del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien no formuló ninguna pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puesto que le correspondía por cuota al único diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea. Precisamente tras la intervención del ourensano, el mandatario autonómico ya ironizaba con que a Besteiro no le venía "mal" el "descanso" de la sesión de control, tras conocerse en la noche de este martes más detalles del caso en el programa Código 10, que desveló este caso la pasada semana.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la última sesión de control antes de Navidad / Xoán Álvarez

Los dardos hacia la bancada nacionalista tampoco tardaron en llegar y es que Rueda le preguntó directamente a Pontón: "¿Qué van a hacer en la Diputación de Lugo el día 14 cuando el señor Tomé sea necesario para que el PP no gobierne?". El presidente gallego y jefe de los populares en la comunidad se mostró, además, irónico con que Pontón proclame "tolerancia cero contra el machismo" mientras "el 25N van a rodear la sede de un partido y a acosar a las mujeres que estaban allí trabajando", en referencia a la protesta de la CIG ante la sede del PP de Santiago.

En un segundo turno, la portavoz nacional del BNG tiró de hemeroteca reciente, afeánfole a Rueda que el conocía la existencia de la denuncia por una presunta agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares cuatro meses antes de que este dimitiese, tras ser notificado de que estaba siendo investigado y trascender, además, la identidad de la víctima. "Si tuvo durante meses sentado a su lado en el Consello de la Xunta a un conselleiro contra el que sabía que había una denuncia presentada en la Policía por agresión sexual. ¿Pero qué clase de lecciones de feminismo pretende dar?", esgrimió la nacionalista.