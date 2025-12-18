Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'

"Agora mesmo hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a nosa comunidade de forma habitual. Nestes momentos, hai unhas seis rodaxes en marcha en Galicia", destacaba a mediados del pasado mes de noviembre el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, durante el rodaje de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC.

Y es que lo cierto es que Galicia se ha convertido, sin duda, en un gran escenario de película y una gran prueba de ello es que en los últimos meses la comunidad gallega se ha convertido en el lugar elegido para llevar a cabo numerosas producciones audiovisuales. Sin ir más lejos, además del mencionado rodaje de 'Punto Nemo', el pasado mes de octubre también comenzó el rodaje en la capital gallega del nuevo 'true crime' de Bambú Producciones para Netflix ('El crimen de Pazos'), mientras que en verano se grabó en distintas localizaciones de la comunidad la segunda temporada de 'Clanes', protagonizada por el compostelano Tamar Novas. También se abrió recientemente, a principios de diciembre, un casting 'online' por toda Galicia para una "gran producción de época".

Rodaje de 'Punto Nemo' en Santiago / Roi Prieto

Una nueva miniserie

Un casting que no es el único, ni mucho menos el último, que está abierto en la comunidad gallega, o que se abrirá próximamente de cara a la llegada de nuevos proyectos, como es el caso de una nueva miniserie de Vaca Films, (productora de, entre otros, 'Celda 211', 'El Niño', 'El desconocido' o, más recientemente, 'Golpes'), que se grabará en los primeros meses del próximo año y para el cual se ha convocado un casting en Galicia.

Así lo ha anunciado María Rodrigo Casting en sus redes sociales, que ha convocado un casting para buscar a actores para participar en el rodaje de esta nueva miniserie de Vaca Films en la comunidad, de la que poco se conoce hasta el momento más allá de su nombre: 'Lobo', aunque vista la predilección de Vaca Films con Luis Tosar, no sería de extrañar que el actor gallego, distinguido recientemente con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, pudiera formar parte del nuevo proyecto.

Luis Tosar en 'Celda 211', producida por Vaca Films / Vaca Films

Requisitos del casting

Según informa María Rodrigo Casting, se buscan actores varones de entre 12 y 15 años residentes en Galicia para un rodaje que tendrá lugar entre los meses de enero y mayo de 2026, aunque de momento sin especificar la localización exacta donde tendrá lugar la grabación.

¿Cómo apuntarse al casting?

Aquellos que quieren apuntarse al casting deberán enviar un correo electrónico a casting@mariarodrigo.com en el que se debe incluir la edad actual, lugar de residencia y fotos recientes. El plazo máximo para anotarse es el 22 de diciembre.

María Rodrigo Casting ha trabajado en los últimos años en el rodaje de grandes producciones como 'Sirat', 'Romería', 'Maspalomas', 'Las Chicas del Cable' o 'Rapa'.