Cobre San Rafael y Parquistas de Carril renuevan alianza en favor del marisqueo
Estudiarán el impacto de depredadores como la ouxa en la producción de almeja
Cobre San Rafael y la agrupación Parquistas de Carril OPP89 han renovado su convenio de colaboración hasta 2027 con el objetivo de analizar los factores ambientales que afectan a la producción marisquera en los bancos de Carril, con especial atención al impacto de los depredadores. «É unha preocupación na Ría, e o que preocupa á Ría preocúpalle a Cobre San Rafael. E, ademais, ocúpanos, porque nos poñemos mans á obra con quen quere colaborar para achegar o noso gran de area a que a Ría de Arousa siga sendo a mellor ría pesqueira de Europa», señala Fernando Riopa, director general de la empresa que promueve la reapertura de la producción de cobre en la mina de Touro.
«A situación da ouxa nos nosos bancos é crítica, e sabemos que non podemos afrontala en solitario. A renovación deste convenio supón un respaldo a unha demanda que levamos anos facendo: solucións reais e eficaces», subraya José Luis Villanueva, presidente de Parquistas de Carril OPP89.
La alianza prioriza el estudio de especies como la ouxa (Myliobatis aquila), cuya proliferación, según el sector, está reduciendo la producción de almeja y chícharo en la ría de Arousa. El nuevo acuerdo incluye el desarrollo de un programa de monitoreo con cámaras submarinas apoyadas por inteligencia artificial para la detección e identificación de la ouxa. Cobre San Rafael financiará el equipamiento y su mantenimiento, mientras que los Parquistas de Carril colaborarán en la instalación, retirada y cuidado de los dispositivos.
Además, la compañía apoyará económicamente las campañas de control de depredadores que la OPP89 lleve a cabo con autorización de la Consellería do Mar, incorporando seguimiento científico para evaluar resultados y compararlos con series históricas.
La renovación del convenio también contempla la continuidad de las campañas de control de la calidad del agua durante 2026 y 2027. En los últimos años se han realizado mediciones continuas entre Pontecesures y Carril, cuyos resultados indican que la calidad del agua de la ría es buena y no presenta alteraciones significativas. Estos datos han sido compartidos con el INTECMAR.
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?
- Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
- Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
- La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia: 'Es un paso muy importante para nosotros
- El Morriña Fest anuncia a una superestrella internacional para su edición de 2026: estos son los primeros artistas confirmados
- La manifestación contra Altri tomará Santiago este domingo y busca repetir un rechazo masivo al proyecto
- De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes