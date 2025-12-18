Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos

El cuerpo de la mujer fue localizado en la playa de A Concheira, frente a la fortaleza

Zona rocosa en la que se encontraba la mujer.

Zona rocosa en la que se encontraba la mujer. / Cedida

Edgar Melchor

Una turista alemana de 85 años ha muerto en Baiona tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos con su teléfono móvil. La mujer viajaba a bordo del crucero AidaMar, que atracó este jueves en el puerto de Vigo, y se encontraba de excursión con otro grupo de compatriotas, aunque en el momento del fatal suceso no estaba acompañada.

Los hechos ocurrieron a las 14.35 horas, cuando un particular presenció que una mujer de avanzada edad situada en una zona de rocas de la playa de A Concheira -frente a la fortaleza de Baiona y próxima al Hotel Rompeolas- había sido arrastrada por una ola.

Dio entonces la voz de alarma al 112 Galicia, que movilizó a varios medios, pero instantes más tarde, otra persona contactó con el servicio de emergencias para alertar de que el agua había devuelto a la orilla el cuerpo de la octogenaria, ya sin vida, según han informado a Faro de Vigo fuentes oficiales.

Precisamente el litoral gallego se encuentra este jueves en plena alerta naranja por vientos en el mar de más de 70 kilómetros por hora y olas de hasta siete metros de altura.

El 112 trasladó lo ocurrido a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Urxencias Sanitarias y a la Protección Civil de Val Miñor, que se encargó de retirar el cuerpo hacia una zona segura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Amete) activó a las 10.00 horas de este jueves el aviso naranja por meteorología adversa, que se prolongará durante todo el viernes en toda la costa de Galicia.

