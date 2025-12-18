AVISO NARANJA EN A CORUÑA Y PONTEVEDRA
Un nuevo frente activo entrará este jueves por el oeste en Galicia
Con excepción de una leve mejoría este viernes que traerá menos precipitaciones, los próximos días estarán marcados por las lluvias y un ambiente frío
Nuevo frente activo que entra hoy en Galicia por el oeste. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que hay aviso naranja -riesgo importante- por olas de cinco a siete metros en A Coruña y Pontevedra. Este frente dejará una jornada revuelta, con lluvias que se irán generalizando por la tarde -y serán localmente fuertes en puntos de las provincias de A Coruña y Pontevedra- y viento, más intenso en el litoral. Hay avisos amarillos por lluvia y viento en el noroeste coruñés y por lluvia en rías baixas. Según el pronóstico de MeteoGalicia, el viento soplará del sur fuerte, con ráfagas muy fuertes en el tercio norte, virando a noroeste tras el frente. En Santiago, predominará el cielo cubierto con lluvia entrando por la tarde, y entre 13°C y 6°C de temperatura.
Con excepción de una leve mejoría este viernes que traerá menos precipitaciones, los próximos días estarán marcados por las lluvias y un ambiente frío, aunque hay incertidumbre sobre la evolucióna medio plazo. Durante el fin de semana, Galicia volverá a un patrón atlántico, con más nubosidad, chubascos y una sensación más fresca, sobre todo en zonas expuestas. Mientras, en la semana de Navidad se espera un ambiente más frío, con lluvias en general menos persistentes en el noroeste y días de cielos variables (nubes y algún episodio de lluvia débil o chubascos), con tendencia a una mayor estabilidad y más claros el 25.
Así, el viernes estará marcado por una tendencia a la mejoría meteorológica en buena parte de Galicia: más claros y menos lluvia, especialmente hacia el litoral. En Santiago habrá alternancia de sol y nubes, con las máximas y mínimas en 12°C y 3°C.
El sábado vuelve un patrón más atlántico, con aumento de nubosidad y precipitaciones que serán más probables por la tarde y sensación de más frío. En Compostela, la jornada estará nublada con lluvia durante la tarde y temperaturas entre 9°C y 3°C. Ya el domingo, las nubes bajas y el ambiente húmedo, con posibilidad de chubascos especialmente cerca de la costa, predominarán en un día con bajas temperaturas en la capital gallega (entre 7°C y 4°C).
El lunes entrará en juego lo que la AEMET viene apuntando para los días de Navidad: más frío y, en el noroeste, lluvias aunque menos persistentes. En Santiago, será un día gris con opción de lluvias por la tarde, máximas de 9°C y mínimas de 6°C.
El martes 23 y el miércoles 24 de diciembre en Galicia se esperan jornadas de ambiente fresco y cielos variables tirando a grises, con nubosidad abundante y posibilidad de precipitaciones (más probables y algo más frecuentes en zonas expuestas al Atlántico, como el litoral). En general, no apunta a un episodio de lluvia continua, sino más bien a ratios de nubes con alguna lluvia débil o chubascos.
El jueves 25 de diciembre (Navidad) la tendencia es a un tiempo algo más estable, con más opciones de claros y ratos de sol, manteniendo el frío típico de estas fechas pero con una sensación algo más agradable si se abren las nubes; aun así, no se puede descartar del todo alguna nube baja o precipitación muy puntual según zonas.
