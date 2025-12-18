Llega la operación salida de Navidad a las carreteras gallegas: estos son los puntos más conflictivos

Llegan las vacaciones escolares y, con ellas, arranca oficialmente el periodo navideño. Al menos en la carretera, donde la Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que se moverán casi dos millones de vehículos desde este viernes hasta el día de Reyes en la red viaria de Galicia. La preocupación suele concentrarse en determinados puntos negros para la circulación, que suelen coincidir con grandes áreas urbanas y zonas comerciales.

La primera fase de esta operación salida abarca desde hoy al 25 diciembre y se esperan en Galicia unos 742.000 desplazamientos. La segunda fase será del 26 de diciembre al 1 de enero y moverá en las carreteras gallegas a 674.000 vehículos. La tercera y última discurrirá entre el 2 y el 6 de enero y será la que menos registre, con un total de 485.000 vehículos previstos.

A estos desplazamientos se suman aquellos movimientos más cortos, miles, que se realizan diariamente para ir a las zonas ocio o el cada vez más presente turismo vinculado a las decoraciones y luces de Navidad, que suele concentrar mucha circulación en las ciudades, sobre todo de Vigo.

Mapa de la DGT para la operación salida. / Cedida

Puntos conflictivos

Como cada Navidad, hay una serie de zonas más sensibles al circular donde hay más posibilidades de atascos. La autopista AP-9 concentra coches en fechas clave en los accesos a A Coruña, Santiago y Ferrol, así como en peajes como el de Teo o Cecebre. La N-550 también suele aumentar su tráfico, sobre todo en travesías urbanas. También en la capital gallega se esperan colapsos en las entradas desde O Milladoiro, la vieja carretera de Noia o la autovía AG-56.

En A Coruña, piden atención en la AC-11 y la AC-12 de acceso a la apital, igual que la AC-552 y la zona comercial de A Grela .

En el caso de Vigo, todo lo que tenga que ver con entradas y salidas a la ciudad se complicará, especialmente los fines de semana por el efecto llamada de las luces. Eso aumentará las dificultades para circular en puntos ya conflictivos sin vacaciones, como los enlaces de la A-55.

En el caso de Lugo, los problemas se concentran en la A-6 a la altura de la ciudad y en la zona fronteriza con León, por las obras en túneles. Y en Ourense, la densidad de coches suele concentrarse en los accesos a la capital por las carreteras N-120, N-525 y OU-540. También puede haber retenciones en zonas de montaña de la A-52 si nieva.

Y todo ello en un contexto, recuerda la DGT, que puede vese agravado por las condiciones meteorológicas, ya que cuando no hay temporales de lluvia y viento y entra la influencia anticiclónica, suelen formarse placas de hielo por las heladas nocturnas.

Pedro Blanco, ayer. / Cedida

Medios de Tráfico Para verificar la seguridad de todos estos conductores y conductoras, en la operación Navidad 2025 Tráfico contará con el máximo número disponible de guardias civiles, 63 operadores del centro de gestión, 216 radares, 291 estaciones de toma de datos, 45 meteorológicas, 359 paneles de mensaje variable y 275 cámaras de vigilancia, además del helicóptero Pegasus.

"Cero alcohol y drogas al volante"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha llamado a extremar las precauciones en la carretera durante estas fechas ante el movimiento de 1.945.000 coches en la comunidad. Blanco pidió a "todos los usuarios de las vías, peatones, conductores, ciclistas y motoristas" que pongan los "cinco sentidos cuando vayan a circular por una vía o carretera, con el objetivo de tener, verdaderamente, unas buenas fiestas".

El delegado ha recordado que confluyen circunstancias especialmente adversas como son la sucesión de celebraciones de distinto tipo y el turismo de Navidad, unidos a la escasez de horas de luz y a unas condiciones meteorológicas más adversas. "Un cúmulo de factores ante los que tenemos que cumplir escrupulosamente con el ABC de la seguridad viaria: moderar la velocidad, emplear el cinturón y el casco y cero alcohol y drogas antes de ponerse al volante", ha indicado.

El delegado ha advertido que en estos momentos la cifra de accidentes mortales y de personas fallecidas en Galicia es superior a la registrada en estas mismas fechas el año pasado. "Hasta ayer lamentamos en nuestras carreteras la pérdida de 93 personas en 88 accidentes mortales, seis víctimas y 11 accidentes mortales más que a estas alturas de 2024", ha indicado.