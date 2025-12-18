Dos propuestas artesanales gallegas, entre las ganadoras del Premio Nacional de Artesanía
Entregados por el Ministerio de Industria y Fomento, estos galardones son una distinción a quellos que "contribuyen de manera ejemplar a la preservación y actualización" de los oficios
El Ministerio de Industria y Turismo ha hecho entrega este miércoles de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, unos galardones que distinguen a personas, talleres y entidades que "contribuyen de manera ejemplar a la preservación, actualización y proyección contemporánea" de los oficios artesanos en España.
El acto ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha destacado el papel de la artesanía como “un sector estratégico que combina tradición, innovación, sostenibilidad y arraigo territorial”.
En esta edición de los premios, lo que quedó destacado es la importancia de la artesanía gallega, y es que entre los ganadores en las cinco categorías (Premio Nacional, Premio Producto, Premio al Emprendimiento, Premio Promociona para Entidades Privadas y Premio Promociona para Entidades Públicas) hay dos propuestas de nuestra comunidad.
"Una reflexión poética" desde el torno
Por un lado el tornero Aitor Martínez López de Arbina (Tomiño) fue distinguido con el Premio Producto por su colección 'Mundos', que nace del torneado artesanal de madera de fresno gallego y propone "una reflexión poética sobre la diversidad y la conexión humana".
'Mundos' está conformado por piezas de gran formato, técnicamente complejas y formalmente rotundas, que integran las imperfecciones naturales del material como valor expresivo.
Un trabajo que el jurado destacó por "su compromiso con la sostenibilidad, el uso de madera local con trazabilidad certificada y una activa labor de divulgación del oficio".
Un "diálogo" entre artesanía y gastronomía
Por otro lado, la Fundación Artesanía de Galicia recogió el Premio Promociona para Entidades Públicas por su proyecto 'Artesanía no Prato', que desde el 2013 "impulsa el diálogo entre artesanía y gastronomía, conectando a talleres artesanos gallegos con chefs nacionales e internacionales".
También estuvo cerca de hacerse con uno de los premios la compostelana Sandra Vilas, titular del taller Boina Galega, aunque finalmente terminó como finalista del Premio Emprendimiento por su empresa Claudinas, feltros esculpidos e artesanais, especializada en el trabajo de piezas en fieltro.
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?
- Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
- La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia: 'Es un paso muy importante para nosotros
- Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
- El Morriña Fest anuncia a una superestrella internacional para su edición de 2026: estos son los primeros artistas confirmados
- La manifestación contra Altri tomará Santiago este domingo y busca repetir un rechazo masivo al proyecto
- De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes