Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa CrujeirasBomberosFilharmoníaCongalsa
instagram

Dos propuestas artesanales gallegas, entre las ganadoras del Premio Nacional de Artesanía

Entregados por el Ministerio de Industria y Fomento, estos galardones son una distinción a quellos que "contribuyen de manera ejemplar a la preservación y actualización" de los oficios

El tornero tomiñés Aitor Martínez López de Arbina, Premio Nacional de Artesanía 2025

El tornero tomiñés Aitor Martínez López de Arbina, Premio Nacional de Artesanía 2025 / Cedida

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El Ministerio de Industria y Turismo ha hecho entrega este miércoles de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, unos galardones que distinguen a personas, talleres y entidades que "contribuyen de manera ejemplar a la preservación, actualización y proyección contemporánea" de los oficios artesanos en España.

El acto ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha destacado el papel de la artesanía como “un sector estratégico que combina tradición, innovación, sostenibilidad y arraigo territorial”.

En esta edición de los premios, lo que quedó destacado es la importancia de la artesanía gallega, y es que entre los ganadores en las cinco categorías (Premio Nacional, Premio Producto, Premio al Emprendimiento, Premio Promociona para Entidades Privadas y Premio Promociona para Entidades Públicas) hay dos propuestas de nuestra comunidad.

"Una reflexión poética" desde el torno

Por un lado el tornero Aitor Martínez López de Arbina (Tomiño) fue distinguido con el Premio Producto por su colección 'Mundos', que nace del torneado artesanal de madera de fresno gallego y propone "una reflexión poética sobre la diversidad y la conexión humana".

'Mundos' está conformado por piezas de gran formato, técnicamente complejas y formalmente rotundas, que integran las imperfecciones naturales del material como valor expresivo.

Un trabajo que el jurado destacó por "su compromiso con la sostenibilidad, el uso de madera local con trazabilidad certificada y una activa labor de divulgación del oficio".

Un "diálogo" entre artesanía y gastronomía

Por otro lado, la Fundación Artesanía de Galicia recogió el Premio Promociona para Entidades Públicas por su proyecto 'Artesanía no Prato', que desde el 2013 "impulsa el diálogo entre artesanía y gastronomía, conectando a talleres artesanos gallegos con chefs nacionales e internacionales".

También estuvo cerca de hacerse con uno de los premios la compostelana Sandra Vilas, titular del taller Boina Galega, aunque finalmente terminó como finalista del Premio Emprendimiento por su empresa Claudinas, feltros esculpidos e artesanais, especializada en el trabajo de piezas en fieltro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
  2. ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?
  3. Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
  4. La hamburguesería de los famosos abre su segundo local en Galicia: 'Es un paso muy importante para nosotros
  5. Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
  6. El Morriña Fest anuncia a una superestrella internacional para su edición de 2026: estos son los primeros artistas confirmados
  7. La manifestación contra Altri tomará Santiago este domingo y busca repetir un rechazo masivo al proyecto
  8. De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes

Un nuevo frente activo entrará este jueves por el oeste en Galicia

Un nuevo frente activo entrará este jueves por el oeste en Galicia

Dos propuestas artesanales gallegas, entre las ganadoras del Premio Nacional de Artesanía

Dos propuestas artesanales gallegas, entre las ganadoras del Premio Nacional de Artesanía

Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'

Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'

La reproducción asistida se consolida en Galicia: más de 6.000 prácticas en un año

La reproducción asistida se consolida en Galicia: más de 6.000 prácticas en un año

¿Por qué A Coruña tiene más kilómetros de costa que todo Andalucía?

¿Por qué A Coruña tiene más kilómetros de costa que todo Andalucía?

El PSdeG convocará el lunes un Comité Nacional tras los casos de acoso

El PSdeG convocará el lunes un Comité Nacional tras los casos de acoso

Miles de profesores se manifiestan en Santiago en defensa de la enseñanza pública

Miles de profesores se manifiestan en Santiago en defensa de la enseñanza pública

El Supremo se reafirma en su condena contra Audasa: estaba «obligada» a informar de los atascos en la AP-9

El Supremo se reafirma en su condena contra Audasa: estaba «obligada» a informar de los atascos en la AP-9
Tracking Pixel Contents