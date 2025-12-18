Dos propuestas artesanales gallegas, entre las ganadoras del Premio Nacional de Artesanía

El Ministerio de Industria y Turismo ha hecho entrega este miércoles de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Artesanía, unos galardones que distinguen a personas, talleres y entidades que "contribuyen de manera ejemplar a la preservación, actualización y proyección contemporánea" de los oficios artesanos en España.

El acto ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha destacado el papel de la artesanía como “un sector estratégico que combina tradición, innovación, sostenibilidad y arraigo territorial”.

En esta edición de los premios, lo que quedó destacado es la importancia de la artesanía gallega, y es que entre los ganadores en las cinco categorías (Premio Nacional, Premio Producto, Premio al Emprendimiento, Premio Promociona para Entidades Privadas y Premio Promociona para Entidades Públicas) hay dos propuestas de nuestra comunidad.

"Una reflexión poética" desde el torno

Por un lado el tornero Aitor Martínez López de Arbina (Tomiño) fue distinguido con el Premio Producto por su colección 'Mundos', que nace del torneado artesanal de madera de fresno gallego y propone "una reflexión poética sobre la diversidad y la conexión humana".

'Mundos' está conformado por piezas de gran formato, técnicamente complejas y formalmente rotundas, que integran las imperfecciones naturales del material como valor expresivo.

Un trabajo que el jurado destacó por "su compromiso con la sostenibilidad, el uso de madera local con trazabilidad certificada y una activa labor de divulgación del oficio".

Un "diálogo" entre artesanía y gastronomía

Por otro lado, la Fundación Artesanía de Galicia recogió el Premio Promociona para Entidades Públicas por su proyecto 'Artesanía no Prato', que desde el 2013 "impulsa el diálogo entre artesanía y gastronomía, conectando a talleres artesanos gallegos con chefs nacionales e internacionales".

También estuvo cerca de hacerse con uno de los premios la compostelana Sandra Vilas, titular del taller Boina Galega, aunque finalmente terminó como finalista del Premio Emprendimiento por su empresa Claudinas, feltros esculpidos e artesanais, especializada en el trabajo de piezas en fieltro.