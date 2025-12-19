Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC

El 2025 encara su final, mientras que el 2026 ya empieza a asomar en el horizonte, y con él los propositos de año nuevo. Ahorrar, hacer más ejercicio, mejorar la alimentación, dejar de fumar... cada uno tiene sus propósitos aunque hay uno que muchas veces está presente: viajar y conocer nuevos destinos y culturas.

Por eso, si estás pensando en tu próxima gran aventura, BBC Travel ha publicado su lista de los 20 mejores lugares del mundo para visitar este nuevo año, y entre ellos se cuela una ciudad del norte de Portugal, muy cerca de la frontera con Galicia.

Desde una isla polinesia rodeada de lagunas azules hasta el corazón de la región vinícola de Chile, la publicación del prestigioso medio británico destaca destinos "que ofrecen experiencias increíbles y, al mismo tiempo, utilizan el turismo para apoyar a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural único".

A un paso de Galicia

El listaje elaborado por la BBC no incluye ningún destino español en su 'top', pero lo cierto es que no tenemos que irnos muy lejos para encontrar uno. Considerada como la "cuna de Portugal" en el siglo XII ("Aquí nasceu Portugal" se puede leer en algunos de sus edificios) y su primera capital, esta ciudad situada a unos 65 kilómetros de Oporto y a una hora de la frontera con Galicia, puede presumir de ser desde el 2001 Patrimonio Mundial de la Unesco.

Lema de "Aqui nasceu Portugal" / Cedida

Y si, si aún no lo habías adivinado estamos hablando de Guimarães, donde nació el primer rey portugués, Alfonso Enríquez, que en 1139 constituyó el Reino de Portugal tras su independencia respecto del Reino de León (que no se consolidó hasta 1179).

Entre sus grandes encantos, el medio británico destaca su casco medieval "bellamente conservado": "Es una maraña de plazas y callejuelas adoquinadas salpicadas de majestuodos palacios y restaurantes con terraza".

Otro de sus grandes imperdibles es el yacimiento de Citânia de Briteiros, "un impresionante asentamiento antiguo en la cima de una colina" que data del siglo IX a.C.

Yacimiento de Citânia de Briteiros / Cedida

Una joya más allá del pasado

Aunque como añade la BBC "no es solo una joya de museo" y sus encantos van más allá del pasado. En este sentido, destaca la "energía juvenil y creativa" con la que cuenta la ciudad, gracias, en gran medida, a ser una de las ciudades universitarias más antiguas del país vecino.

Además, la ciudad lusa contará en 2026 con un valor añadido y es que, además de celebrar sus bodas de plata como Patrimonio Mundial de la Unesco, el próximo año se estrenará con el título de Capital Verde de Europa en reconocimiento a dos décadas "de trabajo en sostenibilidad integrado en toda la ciudad".

"Es una ciudad vanguardista y tranquilamente segura, y una de las sorpresas más cautivadoras de Europa para 2026", concluye la BBC.

Otros destinos

Además de Guimarães, el prestigioso medio británica destaca en su lista otros 19 lugares que van desde el lujo de Abu Dabi a "hermosos asentamientos costeros" en los Balcanes pasando por la tranquilidad de la Polinesia o la espectacularidad de la costa oeste de los Estados Unidos.

Estos son todos los destinos que la BBC destaca como los mejores para viajar en 2026: Abu Dabi, Argelia, Valle de Colchagua (Chile), Islas Cook, Costa Rica, Hébridas (Escocia), Ishikawa (Japón), Islas de Komodo (Indonesia), Loreto (Baja California Sur, México), Montenegro, Costa de Oregón (EEUU), Oulu (Finlandia), Filadelfia (EEUU), Phnom Penh (Camboya), Samburu (Kenia), Santo Domingo (República Dominicana), El valle de Slocan (Columbia Británica, Canadá), Uluru (Australia) y Uruguay.