CRISIS EN EL PSOE

Inés Rey se defiende tras las denuncias por acoso de dos exconcejalas: "Son absolutamente falsas”

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, pide su dimisión

Inés Rey, en una comparecencia como alcaldesa de A Coruña

Inés Rey, en una comparecencia como alcaldesa de A Coruña / Iago López / Roller Agencia

Ana Carro

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha defendido este viernes tras las denuncias por acoso laboral que dos exconcejalas, Eva Martínez Acón y Esther Fontán, enviaron por el canal interno del PSOE. “Las denuncias son absolutamente falsas”, sentenció, e insistió en que “no hay acoso laboral ni de ningún tipo hacia nadie”. Recordó que el canal del PSOE es de “denuncias anónimas, pero qué casualidad que estas no lo sean”. Detalló que una de las denuncias “la presenta una compañera que fue concejala en mi Gobierno y a la que aparté hace más de cinco años”, refiriéndose a Acón, mientras que la otra, Fontán, es de “una persona que estuvo en el Gobierno pero no repitió en las listas electorales”.

“Mientras estuvieron aquí y desempeñaron sus funciones no tuvieron nada que decir. Por desgracia, hay personas así en el ámbito público y privado, gente sin escrúpulos que lo que busca es su propio interés”, lamentó, a la vez que manifestó su “absoluta repulsa a la utilización de un canal que está pensando precisamente para denunciar casos de acoso sexual, para personas que no pueden defenderse y no para un ajuste de cuentas que es lo que estamos viendo ahora”.

Rey ha denunciado hoy el “uso espurio” del canal interno del PSOE. “Me da mucha vergüenza que existan estas cosas”, declaró. La regidora se mostró “absolutamente tranquila” y aseguró que su “compromiso con el socialismo y el feminismo es inquebrantable”. Prometió seguir “defendiendo” aquello en lo que cree y “alzando la voz cuando tenga que hacerlo”.

“Ni me van a callar ni me van a descentrar”, expuso, y confesó que está “muy contenta en el puesto en el que estoy, con mi equipo, con mis compañeros, con mis concejales”.

“Tengo el apoyo de la ciudadanía y espero revalidarlo en el 2027”, concluyó la regidora, que repitió que duerme “tranquila” y que no se va a ir a ningún sitio.

Miguel Lorenzo: "No valen medias tintas"

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, pidió la dimisión de la alcaldesa tras conocerse estas denuncias. “A Coruña no puede tener una alcaldesa que presume de defender a las mujeres en público y las acosa en privado No hay alternativa. No valen medias tintas”, manifestó ante los medios.

Aseguró que también “tiene que dimitir” su segundo, José Manuel Lage. “Si no lo hace, el secretario xeral del PSdeG tiene que pedirles sus actas y su renuncia a todos los cargos como al alcalde de Barbadás por una denuncia igual”, dijo.

